Kreće 14. izdanje međunarodnog Culture Shock Festivala!

Križevačke neprofitne udruge P.O.I.N.T. i K.V.A.R.K. ponosno predstavljaju 14. izdanje Culture Shock Festivala – generatora suvremene kulture, umjetnosti i društvenih događanja! “Kulturšok” i ove godine nudi festivalski program u kojem posjetitelje očekuju koncerti, predstave, radionice, slušaonice, projekcije, izložbe, performansi i tribine – sveukupno 30 događanja od 8. ožujka do 14. travnja 2018. godine na nekoliko gradskih lokacija – Klub kulture, Galerija K2, Razvojni centar i tehnološki park te Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga.

Dok se objava kompletnog festivalskog programa očekuje sredinom tjedna, organizatori poručuju da poliraju zadnje detalje kako bi iskustvo publike bilo na najvišoj razini, ističući kako su i ove godine uspjeli privući ekskluzivne goste i izvođače koji su aktualni na razini nacionalne, ali i međunarodne kulturne i društvene scene. Vrijeme je otkriti barem djelić onoga što će publiku i posjetitelje držati budnima kroz ožujak i travanj, programe koji će tjerati na razmišljanje, u kojima će se moći uživati i odmoriti se od svakodnevnih obveza, ali i programe koji će obogatiti društveni život i navući osmijeh na lice u proljetne dane.

14. Culture Shock Festival otvara se u četvrtak izložbom finsko-romskog umjetnika Veija Baltazara pod nazivom Through Miranda’s Eyes/Kroz Mirandine oči koja se bavi bolnom i još uvijek nedovoljno osviještenom temom nacističkog holokausta nad europskim Romima. Predstavljamo i subotnji stand up nastup Marine Ipše, komičarke koja je oduševila prepunu Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog. Martina Ipša jedna je od začetnica stand up komedije u Sloveniji i jedna od najboljih slovenskih stand up komičarki. Kao uvod u koncertni program ističemo izvrstan koncert Igora Geržine, saksofonista, skladatelja i producenta, višestrukog dobitnika Porina.

U prvom tjednu festivala moći ćete ekskluzivno u Križevcima pogledati projekciju dokumentarnog filma Gazda: Početak, redatelja Darija Juričana i suautora knjige ‘Gazda: Početak’ Saše Paparella. Stvarnosna je to priča o onima koji su se zahvaljujući polugama političkoga sustava obogatili, potom imetak protratili, da bi se pravosudno kaznili i iz iste države-pomagačice rugajući joj se pobjegli i u inozemstvu se skrasili.

14. Culture Shock Festival su prepoznali i doniraju: Ministarstvo kulture RH, Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija, SC Varaždin. Ovogodišnji prijatelji festivala su inicijativa QUANTi i Safehouse. Do sada potvrđeni sponzori i donatori su Zagrebačka banka, Trgo-Agencija, Mimi Photo&Video Production, Art Media, Art Rock Caffe, Restoran Tomislav, Kašik d.o.o., Mlinček j.d.o.o.