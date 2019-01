DVD Podgajec održao godišnju skupštinu

Članice i članovi Dobrovoljno vatrogasnog društva Podgajec okupili su se na redovnoj godišnjoj skupštini koju je otvorio predsjednik DVD-a Josip Šimunić.

Društvo je bilo vrlo aktivno prošle godine, istaknuo je u Izvještaju o radu zapovjednik DVD-a Dalibor Bedovec, naglasivši kako su imali tri intervencije, provodili su dežurstva, sudjelovali na natjecanjima te bili domaćin odredskog natjecanja. Uputio je zahvalu svim članicama i članovima, svima koji su pomogli u uređenju vatrogasnog doma, ali i Gradu Križevcima na tome što je prošle godine napravljen priključak vode na domu.

Predsjednik DVD-a iznio je Plan rada za 2019. godinu naglasivši kako je u planu edukacija članova, sudjelovanje na natjecanjima, nabava svečanih uniformi, uređivanje doma i čišćenje okoliša oko doma.



Svi izvještaji su jednoglasno prihvaćeni, a čestitke na svemu ostvarenom uputili su predstavnici brojnih dobrovoljnih vatrogasnih društava, predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Križevaca Ivan Mužić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Križevci i predsjednik Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije Ivan Matosović, predsjednik Gradskog vijeća Grada Križevaca Marko Katanović te gradonačelnik Mario Rajn.

Gradonačelnik je tom prilikom još jednom pozvao sve na suradnju: „Brži i agilniji prije će doći do novaca, a mjesni odbori imaju milijun kuna ove godine na raspolaganju. To činimo da naša sela budu bolja mjesta za život. Prošle godine smo razgovarali o novom igralištu i želimo da Podgajec ima igralište kakvo priželjkujete, a na nama je da ga isfinanciramo kako je najbolje moguće. Ako će biti veći zahvat radit ćemo ga u dvije faze i to nam je zadatak u ovoj godini.“

Na kraju Skupštine dodijeljene su plakete zaslužnim pojedincima te diploma za 50-godišnji rad u vatrogasnoj zajednici koju je primio član DVD-a Podgajec Franjo Bedovec. Skupštini su prisustvovali i pročelnici upravnih tijela Grada Križevaca Sandra Vuketić i Krešimir Brunović.