U gradskoj upravi na posao će dolaziti kasnije?

Zaposlenici gradske uprave, od onih u infouredu u prizemlju, do upravnih odjela i gradonačelnika na katu, mogli bi ubuduće nešto kasnije dolaziti na posao. Dosad su na svojim radnim mjestima bili dužni biti od 7 sati i boraviti ondje do 15 sati, kako propisuje i aktualno radno vrijeme, koje će, doznajemo, biti pomaknuto. Šuška se, naime, da će novo biti od 8 do 16 sati, ali to još nije “amenovano”.

“Promjena radnog vremena je trenutačno u razmatranju, ništa još nije definirano”, poručuju nam iz gradske uprave i napominju da će se o tome sve doznati – na vrijeme.

“Za slučaj da do promjene radnog vremena dođe, onda ćemo svakako pravovremeno informirati naše građane”, stoji tako u odgovoru portalu krizevci.info.

Neovisno o tome hoće li si ujutro, zbog mogućeg kasnijeg započinjanja posla na “općini”, tamošnji zaposlenici priuštiti malo više sna, i dalje će ih se pratiti, u smislu evidentiranja dolazaka i odlazaka. To se već više od desetak godina provodi karticama, koje zaposlenici registriraju na unutarnjim ulaznim vratima. I očito su svi uvijek revni, pravodobni i korektni, misle na sat i svoje dužnosti započinju u minutu.

“Evidencija se provodi tablično za svakog zaposlenika pojedinačno, što smo i obvezni voditi sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima”, pišu iz gradske uprave, te ističu kako dosad nisu imali prekršitelja.

Kad bi se koji radnik i ogriješio o disciplinu i ne bi poštivao svoje radno vrijeme, mogao bi zaraditi i opomenu, javnu opomenu na oglasnoj ploči upravnog tijela gdje čovjek radi ili pak novčanu kaznu do 10 posto plaće isplaćenu u mjesecu kad je kazna izrečena. Odnosi se to, naime, na sankcije zbog lake povrede službene dužnosti, kako i objašnjavaju iz Grada.

“Kada bi došlo do kršenja, tada bismo postupili sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“, zaključuju iz gradske uprave Grada Križevaca.