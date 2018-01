U utorak otvorenje izložbe ‘Akvareli’ Katice Augustinović

Gradska Knjižnica Franjo Marković Križevci pozvati na otvaranje izložbe “Akvareli” Katice Augustinović, koje će se održati u utorak, 23. siječnja 2018. u 19 sati u prostorijama Gradske knjižnice „Franjo Marković“ u Križevcima, Trg sv. Florijana 14. Izložba će biti otvorena od 23. siječnja do 17. veljače.

Iz kataloga izložbe: „Veliki povratak“ u Gradskom muzeju Križevci, 2007. godine, piše autor Zoran Homen: „Sad, nakon stotinu naslikanih akvarela, možemo slobodno reći da se Katica Augustinović posvetila akvarelu svim svojim bićem… Svoju avanturu u akvarelu započela je motivima rodnih Križevaca. Neke obične prizore i neatraktivne vizure nekih ulica svojim je akvarelima izdigla na razinu poetskog zapisa. Drugo područje slikarskog interesa vezano je uz more. Posebno se ističu motivi Betine na otoku Murteru, kojim se ravnopravno upustila u nadmetanje s onim križevačkim. Zahvaljujući mogućnosti dužeg boravka uz more, Katica Augustinović mogla je uočavati različitost istih prizora ovisno o dobu dana i godišnjem dobu, koje bi potom nanosila na svoj papir različitim raspoloženjem. Tako su nastale prekrasne vedute slikovite Betine, ali i motiv uvala, maslinika, borova ili obične kamene obale, od kojih se neki ističu profinjenim minimalizmom i naglašenom jednostavnošću. To pojednostavljivanje na nekim motivima gotovo prelazi u apstrakciju što je vrlo česti put u razvoju likovnog izraza mnogih slikara.“

Skupne izložbe autorice: 1976.-1995. – preko 50 skupnih izložbi; 2006.-2017. – sudjeluje na svim skupnim izložbama KLK-a Križevci i „Podravka 7“ Koprivnica u Križevcima, Koprivnici, Đurđevcu, Kutini, V. Toplicama i Popovači; 2014., 2015. i 2016. – izlaže u Kutini, Rovinju i Koprivnici na izložbama HSK. Samostalne izložbe: 2007. Križevci: Gradski muzej (Akvareli – „Veliki povratak“), 2008.-2017. izlaže samostalno u Vrbovcu, Križevcima, Zagrebu i Koprivnici. Likovne kolonije: 2006. Križevci: OŠ Ljudevita Modeca, KUD Lipa; 2007. Nova Rača: Dan općine, Koprivnica: Županijska kolonija, 2008. Nova Rača: Dan općine.