FOR u Saxu – Družba bez trzalica

Sram me priznati da je ovo prvi put da sam ulovio FOR uživo. Bend već iza sebe ima brojne svirke, nekoliko njih i u Križevcima, ali nikako se nismo sastali – sve do sinoć. U Saxu sam napokon imao priliku ispraviti svoj veliki propust.

Četveročlani bend u sastavu: Tomislav Malagurski (gitara, vokal), Slaven Špoljarić (gitara, klavijature), Miodrag Prelec (bas) i Frano Homen (bubnjevi), oformljen je 2013. godine. Prvi album “The Sun. Will. Shine!” izbacili su 2015., a drugi album samo što nije.

Kroz 90 minuta koncerta čuli smo stvari s njihovog prvijenca, ali i pjesme koje ćemo imati uskoro prilike čuti na novom nosaču zvuka, koji bi trebao biti dovršen tijekom veljače. Zvuk u Saxu bio je odličan i publika dobro raspoložena, kada je oko pola 10 (jednako dobro raspoložen) četverac stupio na pozornicu i s prvim taktovima klasične gitare uveo nas u svoju priču.

Od Midnight Poem (prve pjesme s prvog albuma) do bisa i Wilcove If I Was a Child bend se igrao raznim žanrovima, svakom pritom dajući svoj potpis. Od atmosferic/progresssive rocka do malo bržih taktova americane, FOR je pokazao svu raskoš svog zvuka i vještine sviranja. Promatrajući Spoljarićev specifičan stil sviranja, nisam mogao izbjeći usporedbu s braćom Dessner (The National) – nije uobičajeno vidjeti gitarista koji po SG-u (el. gitari) štrika kao po klasičnoj, što daje sasvim drugu dimenziju zvuku cijelog benda. Domaći dečki Homen i Prelec uigran su duo koji se izvrsno nadopunjavao cijeli koncert, a frontman Malagurski zaokružio je cijelu priču svojim ugodnim baritonom i akustičnom gitarom od koje se nije odvajao cijelu večer. Sudeći po novoj pjesmi Blue (inspirianoj Alisom u Zemlji Čudesa) imam razloga vesliti se novom albumu, a Wilcovu If I Ever Was a Child bend je u potpunosti učinio svojom. Netko neupućen u Wilcov opus mogao ju je lako zamijeniti za autorsku stvar benda.

Stvoriti specifičan zvuk, bez da sve zvuči kao varijacija na temu (dosadno), velik je izazov i ovdje dajem najveći naklon FOR-u, jer su upravo tu zaslužili – čistu peticu.

