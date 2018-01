INTERVJU Danijel Šaško: ‘Ovo će biti godina digitalne transformacije gradske uprave’

Nakon prvih šest mjeseci mandata nove gradske vlasti u Križevcima na čelu s gradonačelnikom Marijom Rajnom te zamjenicima gradonačelnika Danijelom Šaškom i Marijom Martinčevićem, koji su na lokalnim izborima u proljeće prošle godine pobijedili kao kandidati grupe birača, razgovarali smo s dogradonačelnikom Danijelom Šaškom o dosadašnjim potezima i planovima za 2018. godinu.

Uoči božićnih blagdana pozitivno je odjeknula vijest o deblokadi sredstava za financiranje vodnih projekata i uspješnom osnivanju tvrtke Vodne usluge d.o.o. sa sjedištem u Križevcima. Što građani mogu očekivati u 2018.?

Da, krajem godine konačno smo uspjeli izdvojiti vodne usluge iz Komunalnog poduzeća. U ovom trenutku to samo znači da možemo dalje nastaviti s projektima vodoopskrbe i odvodnje, posebice odvodnje. U 2018. završit će se studija izvodljivosti za projekt aglomeracije Križevci te, vjerujem, do kraja godine ugovoriti izgradnja pročistača. S obzirom da su nam redovita sredstva Hrvatskih voda bila blokirana 4 godine, sada možemo i s njima računati što će nam pomoći pri izgradnji precrpne stanice u Apatovcu. No, tamo vodimo i intenzivne razgovore s Cedevitom radi ustupanja vode jer su postojeći ugovori odavno istekli dok se čekalo izdvajanje vodnih usluga.

Na posljednjoj prošlogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća usvojena je odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada. Reorganizaciju gradske uprave ste najavljivali i u predizbornoj kampanji, što donosi nova sistematizacija?

Nova odluka o ustrojstvu je znatno opširnija od stare koja je imala samo tri stranice i bila je vrlo šturo napisana. Sada su neki poslovi smislenije raspoređeni po odjelima i detaljnije opisani. Slijedi nam još pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela gdje će se opisati nazivi radnih mjesta, opisi poslova, stručni uvjeti i druga pitanja od značaja za rad u upravnim tijelima. Nakon toga će se raspisati natječaj za radna mjesta pročelnika odjela. Nadam se da će nova sistematizacija i eventualni novi ljudi dodatno unijeti duh promjene i sa sobom donijeti svježe ideje u skladu s očekivanjima koja, na kraju krajeva, građani imaju od nas.

Uz ovu temu dodat ću još da će ova godina biti i godina digitalne transformacije gradske uprave. Početkom godine uvodimo novi GIS sustav, a nakon provedene sistematizacije i novi DMS sustav. DMS je sustav upravljanja dokumentima gdje više neće između ureda kolati bespotrebni papiri, a također ćemo uvesti i digitalni potpis. To sve bi trebalo ubrzati rad uprave i povećati efikasnost.

Velika su očekivanja od Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci za gospodarsko buđenje grada. Možete li ukratko predstaviti kakva je popunjenost uredskih prostora, a kakva proizvodnih hala te koji su daljnji planovi?

Mogu reći da je popunjenost u tehnološkom parku svakim danom sve bolja. Tako je do sada popunjeno preko 90 posto ureda, dok je u proizvodnim halama to preko 50 posto. Velik dio proizvodnog prostora, oko 600 kvadrata, zauzima tvrtka Hedona koja se još nije uselila, no intenzivno radi na dobivanju sredstava za opremanje prostora, u čemu i Grad pomaže.

Za sada je dosta prostora popunjeno tvrtkama koje nisu nužno tehnološki ili razvojno orijentirane, no to je ipak s ciljem da u početnoj fazi prostori ne stoje prazni. Kako će vrijeme odmicati tako će se sve više useljavati tvrtke kakve su primarno projektom tamo i zamišljene. Radimo na programu poticanja mladih tvrtki, tzv. startup tvrtki, koje bi uselile u RCTP, a posebno nas zanimaju tvrtke koje bi preselile iz drugih gradova, npr. Zagreba. Za njih je to ekonomski opravdano, a nama bi donijelo nova radna mjesta.

Uoči otvaranja prvog Adventa u Križevcima, gradska uprava je postavila čak dvije web kamere usmjerene prema Strossmayerovom trgu. Što ste time željeli postići i je li to u skladu sa zaštitom privatnosti svih prolaznika?

Po uzoru na druge gradove koji imaju kamere na glavnom gradskom trgu i Križevci su dobili jednu takvu. Ta kamera ima prvenstveno ulogu promocije grada jer je osim na samim web stranicama Grada kameri moguće pristupiti i preko drugih stranica koje prenose takve informacije. Druga kamera koja prati klizalište postavljena je samo privremeno i njen prijenos trajat će do kraja adventskog razdoblja. Svrha i jedne i druge je turističko-promidžbena što je i dio odgovora oko zaštite privatnosti. Zbog neadekvatne rezolucije obje kamere ne spadaju u područje privatne zaštite. U Hrvatskoj je zaštita privatnosti na javnoj površini još uvijek dosta neregulirana. Napomenut ću da se kamere ne koriste ni u jednu drugu svrhu, a da tvrtka koja pruža uslugu ima suglasnost MUP-a za postavljanje takvih kamera u RH.

Kako bi gostima Adventa besplatni internet bio što dostupniji, radili ste dodatne zahvate na infrastrukturi Hotspot Križevci. O kakvoj se razini usluge sada radi i jesu li dodatni troškovi bili opravdani?

Prijašnja infrastruktura je bila zastarjela i već godinama nije radila ispravno. Odlučili smo uložiti u novu i malo ju pojačati u području glavnog gradskog trga. Postavljene su tri pristupne točke na dvije lokacije s brzinama 30/3 Mbps odnosno 2/1 po korisniku. Pristup je besplatan za građane, a ako se pokaže neadekvatnim ići ćemo u tehničke izmjene. S obzirom da prijašnji sustav nije radio smatram da je bilo opravdano ići u izmjenu ukoliko želimo imati tu uslugu u gradu.

Kao bivšem predsjedniku Križevačke udruge biciklista (KUB) sigurno vam je drago zbog projektnih ulaganja u cikloturizam grada i županije. Možete li iznijeti što projekt Cyclo-Net konkretno donosi građanima?

Država je konačno prepoznala potencijale cikloturizma pa su neke aktivnosti već krenule u tom smjeru. Upravo je u tijeku izrada strategije cikloturizma za cijelu županiju, a vjerujem da će u budućnosti ulaganja u kontinentalni turizam biti upravo u smjeru cikloturizma.

Cyclo-net građanima prvenstveno donosi bolju infrastrukturu kroz grad – pješačko-biciklističke staze. Žao mi je da se nije uspjelo pokriti glavni pravac kroz centar grada, no to će definitivno biti jedna od dionica koje će Grad morati sam riješiti. Osim same infrastrukture tijekom projekta će se izraditi i strategija cikloturizma za samo područje Križevaca, te još neke popratne aktivnosti, kao što su biciklijade i općenito promoviranje biciklizma.

Početkom siječnja uzimate nešto godišnjeg odmora i putujete u SAD, između ostalog i u Las Vegas na najveći tehnološki sajam na svijetu, CES 2018. Radi li se o privatnom ili poslovnom putu i tko snosi troškove?

Iskoristit ću ovo razdoblje zatišja odmah nakon Nove godine za godišnji odmor i put u SAD. Moje formalno školovanje, ali i strast je elektronika pa otuda i zanimanje za ovaj sajam. Troškove snosim sam i iako smatram to privatnim putem iskoristit ću ga i za ostvarivanje poslovnih kontakata. Tako već imam dogovoren sastanak u Googleu gdje rade i neki „naši“ ljudi, a sajam ću iskoristiti za razgledavanje smart city rješenja. To je danas vrlo aktualna tema, a tamo će izlagati svi relevantni proizvođači iz tog područja.

Ljetos su nizom Križevačkih tehnoloških večeri lokalnu IT scenu probudili mladi informatičari i tehnolozi okupljeni u inicijativu Quanti. Je li se nastavila suradnja s njima i kakva je podrška Grada u razvoju IT scene?

Jedna odlična inicijativa mladih križevačkih informatičara odjednom je probudila i okupila velik broj domaćih entuzijasta i stručnjaka. Vjerujem da je najveća vrijednost takvih događanja „networking“, odnosno povezivanje svih tih ljudi koji se možda prije nisu ni poznavali. Koliko znam neki su se kroz to upoznavanje i zaposlili. Quanti inicijativa je malo usporila kako je počela akademska godina pa je većina nastavila ili krenula studirati, no mislim da je već tijekom zimskih praznika živnula. Kao što sam i prije naveo, Grad tek priprema program poticanja startupova, a to se većini slučajeva odnosi na IT scenu. Pokrenuli smo konferenciju CrisCon, ove godine imat ćemo još i Global Azure Bootcamp tako da Grad svakako gleda u tom pravcu.