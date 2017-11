Dudaški koncert u nedjelju u dvorani TIC-a Križevci

U nedjelju, 26. studenog 2017. godine KUD Prigorje Križevci organizira dudaški koncert u spomen na Dragana Pavišića, dudaša iz sela Apatovec, koji će se održati u dvorani Turističkog informativnog centra (TIC) u Križevcima, u zgradi bivše sinagoge s početkom u 16:30 sati. Na koncertu će biti izloženi i primjerci narodne nošnje Prigorja te replika narodne nošnje s kojom je KUD Prigorje 2016. godine nastupio na državnoj manifestaciji i osvojio treću nagradu.

Dragan Pavišić je svoj život posvetio svirajući i izrađujući instrument koji je već i tada bio potisnut te je to činio s velikom ljubavlju. Na taj način sačuvani su do danas zapisi narodnih plesova i pjesama s ovog područja.

– Smatrali smo da je naša dužnost da njegovo djelovanje sačuvamo od zaborava i pokažemo našim sugrađanima te to bogatsvo prenesemo na mlađe generacije, ističu u KUD-u Prigorje.

Kako je vrijeme održavanja koncerta već ulazak u advent, vrijeme darivanja i pomaganja,u KUD-u su odlučili sav dobrovoljni prilog sakupljen na koncertu darovati za liječenje Josipa, sina njihove članice Mirele Kovačević, koji živi u Srednjim Mostima, općina Kapela. Josip ima 7 godina i boluje od bolesti spine bifide. Kako bi Josip samostalno stao na svoje noge potrebne su mu vježbe robotikom koje ne pokriva zdravstveno osiguranje te roditelji sakupljaju sredstva kako bi mu to omogučili.

Ovoj hvalevrijednoj akciji se pridružuju i članovi udruge „Maslačak“ koji su izradili „Srce za Josipa“, mali dar kojim će organizatori zahvaliti svakom posjetitelju i davatelju dobrovoljnih priloga.

– Pozivamo vas da nam se pridružite u nedjelju na koncertu, da doživite nešto novo, upoznate se sa dudaškom glazbom, plesom i pjesmom našeg lijepog Prigorja i upoznate nošnju našeg kraja! I pritom učinite dobro djelo!, zaključuju poziv KUD-ovci.