Križevački klub ljubitelja terenskih vozila ove će godine jedanaesti put upriličiti Off Road kup Križevci.

Ovogodišnje kup-natjecanje, utrka u organizaciji Off Road kluba Križevci održat će se od 8. do 10. rujna u Vojakovačkom Osijeku.

Prema riječima predsjednika kluba, Roberta Antolkovića, i ove godine je druženje na terenima organizirano tako da bude s elementima natjecanja, s tim da je, nakon ranijih natjecanja održavanih na terenima oko Apatovca, zbog velikog interesa vozača promijenjena lokacija 11. natjecanja. Tako će ovogodišnji off road kup biti odvožen u Vojakovačkom Osijeku, gdje će pored društvenog doma biti postavljen i kamp. Druženje počinje u petak 8. rujna s još jednom novosti u programu, noćnom vožnjom koja će biti posebno bodovana.



Program utrke

– petak 8. rujna

18:00 – 20:30 – prijave sudionika za noćni road book

20:30 – brifing i otvorenje druženja

20:45 – start vožnje prema noćnom road booku

– subota 9. rujna

8:00-10:00 – prijave sudionika za klase soft, hard i turist (za one koji se nisu prijavili dan prije)

10:00 – brifing

10:30 – start vožnje prema road booku, 1. etape kategorija soft, hard i turist

20:00 – zabavni program

– nedjelja 10. rujna

10:00 – brifing

10:30 – start road booka, 2. etape kategorije soft i hard

11:00 – start vožnje prema road booku kategorije turist, do poligona

12:00 – početak posebnih ispita na poligonu

15:00 – proglašenje pobjednika i zatvaranje druženja



11. Off Road kup Križevci se organizira pod pokroviteljstvom Grada Križevaca, Zajednice tehničke kulture Grada Križevaca i Zajednice tehničke kulture Koprivničko-križevačke županije, i potporu brojnih sponzora.