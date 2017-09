Prije punih 10 godina, 11. lipnja 2007. lansiran je SoundGuardian.com, nezavisni glazbeni portal iza kojeg stoji križevačka udruga Glazba. Tada je to bio prvi, a do nedavno i jedini, nezagrebački glazbeni portal u Hrvatskoj s nacionalnom čitanošću. Tim povodom razgovarali smo s autorom i vlasnikom projekta, glavnim urednikom portala i predsjednikom udruge Glazba Dragutinom Andrićem.

Najprije, čestitke na čitavom desetljeću vrijednog volonterskog rada u glazbenom novinarstvu! Mnogi naši čitatelji ne znaju, ali SoundGuardian je izrastao iz glazbene rubrike Svijet glazbe na portalu Križevci.info. Možeš li dati kratki pregled proteklih deset godina djelovanja?

Hvala, ovih deset godina zaista je proletjelo u trenu. Kao što si i sam rekao, sve je počelo na portalu Križevci.info na kojem sam vodio rubriku Svijet glazbe, a u čemu su mi pomagali naš cijenjeni rock glazbenik, i također naš sugrađanin, Luka Belani te Tomislav Mudrić. Rubrika je s vremenom rasla i nadišla okvire križevačkog news-portala, stoga je bilo nužno napraviti sljedeći korak i emancipirati ju. Portal je pokrenut u lipnju 2007., kolege koje su sa mnom krenule negdje su putem naišle na druge interese, a ja sam nastavio dalje i deset godina kasnije i dalje sam u toj priči.

Impressum portala broji dvadesetak novinarskih imena i još barem desetak fotografa koji svakodnevno stvaraju sadržaj i informiraju o najvažnijim glazbenim svjetskim i domaćim događajima, izdanjima, koncertima i izvođačima. Kako si okupio ekipu suradnika?

U početku sam krenuo s poznanicima, s ljudima za koje znam da vole i poznaju glazbu pa su, stoga, i prvi suradnici (ili među prvima) na portalu bili Križevčani: Mladen Lončar – Mike, Antonio Hadrović, Sonja Mrnjavčić, Ratko Matić, Ivan Šunić i Jurica Horvat, uz ranije spomenute Luku Belanija i Tomislava Mudrića. Dakle, to su ljudi koji su kontinuirano stvarali nove sadržaje, no uz njih je bilo i Križevčana koji su povremeno napisali koji tekst, a među njima se našlo i tvoje ime. Kako se glas o portalu širio internetskim bespućem tako su se i ljudi počeli javljati sa željom da surađuju i doprinesu sadržaju pa je do danas to i ostao glavni način okupljanja novih suradnika. Nedavno smo u svoju “obitelj” uključili dvoje novih suradnika, od kojih je jedan ugledni hrvatski fotograf s dugogodišnjim fotografskim iskustvom, kolega Željko Jelenski, koji je svojevremeno u Križevcima sudjelovao kao predavač na radionici koncertne fotografije koju je upravo Udruga “Glazba” organizirala u sklopu Culture Shock Festivala te je, također u sklopu iste i izlagao svoje radove.



Možeš li nas upoznati sa statistikom posjećenosti portala, koliko ste i gdje sve čitani? Također, koja vrsta sadržaja čitatelje najviše zanima?

Portal ima između 40.000 i 50.000 jedinstvenih posjeta. To je podatak koji, ovisno o periodu godine pada ili raste. Najčitaniji smo, logično, u Hrvatskoj pa potom i u zemljama bivše države. Izvan tog područja najveći broj čitatelja nam dolazi iz SAD-a i to najviše zahvaljujući suradnji s američkim izdavačima u području blues i jazz žanra, koji prijevode tekstova i linkove na recenzije albuma koje nam šalju plasiraju dalje putem svojih newslettera, društvenih mreža i drugih kanala. Blues ima svoju specijaliziranu rubriku koju uređuje Mladen Lončar – Mike, a jazz izdanja promovira apsolutni autoritet što se jazz novinarstva u Hrvatskoj tiče, kolega Davor Hrvoj. Uz one klasične glazbene rubrike: izvještaji, recenzije i intervjui, najčitaniji su tematski članci iz rubrike “Kompilacija”, koji ponekad preuzimaju primat po broju klikova. Na društvenim mrežama najbolje prolaze objave iz rubrike “Na današnji dan”.



Koji su tebi osobno najdraži koncerti i intervjui koje si odradio za SoundGuardian?

Krenuo bih navoditi koncerte koji su mi ostali snažno urezani u sjećanju, ali je taj popis zaista predug jer bilo je puno toga pa ipak neću. Možda tek da apostrofiram Them Crooked Vultures u Munchenu. Snaga, količina energije i intenzitet tog koncerta od samog početka do kraja bili su na nekoj vanzemaljskoj razini. Nadam se da će se ovaj trojac okupiti još koji put. Intervjue nisam toliko radio s obzirom da na stranici ima ljudi koji su u tome bolji pa sam njima prepuštao to zadovoljstvo, ali bilo je susreta s raznim glazbenicima iz raznih područja glazbe, od Placida Dominga do članova grupe Alice In Chains.

Osim portalom SoundGuardian, udruga Glazba se bavi i izdavačkom djelatnošću. Možeš li pobrojati vaša knjižna izdanja i imate li kakvih novih projekata u planu u izdavaštvu, ali i šire?

Do sada smo objavili dva izdanja: “Tuga nije izraz lica” i “Svako zrno pijeska”. Prvo je predstavljeno u sklopu Culture Shock Festivala dok je potonje zbirka recenzija, ujedno i pregled diskografije Boba Dylana. Pogovor izdanju napisao je naš ugledni rock kritičar Zlatko Gall. Plan nam je da “Svako zrno pijeska” bude prva u nizu knjiga, svojevrsni početak serijala, u kojem ćemo secirati diskografije značajnih glazbenika i bendova koje smo predstavili na stranici. Gospodinu Gallu su se svidjeli tekstovi naših recenzija i način na koji radimo pa je izrazio želju za nastavkom suradnje i u idućim izdanjima, što nama svakako odgovara. Knjiga se može naručiti na redakcija@soundguardian.com ili pak kupiti u Rockmark knjižari u Zagrebu, a dostupna je i za posudbu u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” u Križevcima.



Od ostaloga, u pregovorima smo s izvjesnom turističkom agencijom koja u ponudi ima aranžmane za koncerte u inozemstvu da autobusi za “koncertne destinacije” kreću iz Koprivnice ili Bjelovara sa stajanjem u Križevcima kako bi našim sugrađanima olakšali odlazak na zanimljive inozemne koncerte. Preduvjet je broj putnika iz ovih krajeva pa su stoga uz Križevce u pregovorima uključeni Koprivnica i Bjelovar. Za početak bi krenuli s atraktivnijim aranžmanima (npr. The Rolling Stones u Spielbergu), a dalje kako bude interesa. Mislim da bi našim sugrađanima, zaljubljenicima u glazbu, ovo uvelike olakšalo odlazak na neki inozemni koncert jer ne bi trebali brinuti o stvarima kao što su parkiranje vozila u Zagrebu, vozni red vlakova/autobusa i sl.

Kakvi su planovi za budućnost? Imate li u planu širiti se i surađivati s drugim medijima, jeste li razmišljali o mobilnoj aplikaciji? Hvala ti na razgovoru i puno sreće u daljnjem radu.

Planova ima jako puno, od redizajna stranice, preko uvođenja novih sadržaja pa sve do pune komercijalizacije stranice. Imperativ nam je još više širiti krug kvalitetnih suradnika jer sadržaj je ono što ljude privlači. Dakako, uvijek smo otvoreni za suradnju i s drugim medijima, neprofitnim organizacijama, agencijama i tvrtkama.

Što se aplikacije tiče, trenutno postoji mobilna aplikacija za Android sustav, a želja nam je isto napraviti i za uređaje s iOS sustavom.