Antonio Radić šahovski je zanesenjak iz Križevaca koji je zavolio tu planetarno popularnu igru u srednjoškolskim danima. Danas, 30-godišnji Antonio kreira video sadržaje na društvenim mrežama gdje ga prati više od 14 tisuća pretplatnika. Mladi entuzijast svakodnevno objavljuje zanimljivosti iz šahovskog svijeta, komentira partije, organizira turnire uživo, a putem svojeg, sve popularnijeg Youtube kanala.

– Pravila sam naučio od djeda kad sam imao pet godina, on je bio FIDE majstor. Mrzio sam šah cijeli život jer me tjerao da ga igram, a počeo sam ga igrati zbog jednog prijatelja, bili smo na igralištu, izlazak u grad, a on mi je prišao i ponudio okladu da me može pobijediti u 7 poteza. Ja sam znao pravila, makar dugo nisam igrao, pa smo odigrali partiju i ja sam pobijedio, tj. nisam izgubio u sedam poteza – kroz smijeh nam prepričava Antonio anegdotu kako ga je zaintrigirala šahovska igra.

Prve ozbiljnije mečeve zaigrao je u bivšem križevačkom klubu Safehouse kao srednjoškolac nadmećući se sa starijim i iskusnijim rekreativnim igračima.

– Igrao sam s lokalnim rekreativcima dok nisam pobijedio jednog od njih koji me poslao na Josipa Martića koji je ozbiljan šahist, on me namlatio valjda 30:0 u partijama i tad sam odlučio otići do djeda, on mi je dao hrpu knjiga o šahu koje sam intezivno proučavao godinu dana – kaže Radić.

Sljedeći korak bio je učlanjenje u Šahovski klub Križevci čiji je član već desetak godina. Bila je to stepenica više za Radića koji se u igri okušao i protiv velemajstora.

– Igrao sam na službenom turniru, Split Open, protivnik je imao status velemajstora, u sredini partije sam se osjećao izgubljen, a kasnije kad sam analizirao igru na računalu, bila je skroz dobra pozicija. Ali kad igraš protiv velemajstora, misliš da on uvijek vidi više – priča nam Radić iskustva iz prve ruke.

Iako se čini kako je šah jednostavna igra koja zahtijeva ploču i nešto slobodnog vremea, Antonio nam objašnjava kako je šah nepregledan izvor različitih situacija, varijanti, taktičkog razmišljanja i razvijanja strategije i to je ono što ga čini kompleksnim i zanimljivim.

– U šahu postoji izreka: ako ne napreduješ, nazaduješ. Ako napreduješ, to ide polako, a ako nazaduješ, to ide meteorski, padaš jako brzo. U samoj igri, ako pozicija zahtijeva, možeš vidjeti i trideset pozicija unaprijed. Ali dovoljan je i onaj jedan potez, najbolji – objašnjava nam križevački ljubitelj šaha koliko je igra zahtjevna.

Osim što je nama objasnio neke od šahovskih finesa, Radićev kanal na Youtubeu pod nazivom agadmator’s Chess Channel, u svega par mjeseci, uspio je skupiti čak 14 tisuća pretplatnika, a njegovi video isječci sveukupno su pregledani skoro 4 milijuna puta. Organizira i online šahovske turnire koje prenosi uživo, a uspio je skupiti više od 100 igrača iz cijelog svijeta.

– S online prijenosima (livestream) krenuo sam prije mjesec dana. Oduvijek se bavim video produkcijom, otac mi ima studio za snimanje vjenčanja, pratim dugo na internetu šahovske kanale i spojio sam ugodno s korisnim. Križevci su malen grad, nema puno sugovornika za šahovske teme, pa sam došao na ideju da to radim online gdje nemam barijera – objašnjava Antonio.

Dnevno se na njegov kanal pretplaćuje više stotina posjetitelja.

– S pet na deset tisuća pretplatnika skočio sam unazad tri tjedna, počeo sam jako brzo rasti među online šahovskom zajednicom. Najveći broj pogleda ima video o Bobby Fischeru, više od tristo tisuća pogleda, a video je star tek mjesec dana što je za šah stvarno odličan uspjeh – raduje se on.

Iako je Antonio prije svega šahovski entuzijast koji želi popularizirati igru, priča nam kako se nešto sitno može i zaraditi.

– Može se zaraditi od google oglasa koji se pojavljuju na video sadržajima, ovisno o opcijama koje izaberete. U cilju mi je promocija šaha, ja ljudima dajem besplatan sadržaj i nitko mi ne mora ništa uplatiti. No, ljudi vole uplatiti neka novčana sredstva i to čak anonimno. Žele mi pomoći da nastavim dalje raditi, napišu mi lijepu poruku podrške i to mi je uvijek motivacija da nastavim dalje raditi- objašnjava Radić.

Prijenose uživo i video isječke radi u svom dnevnom boravku uz računalo, pomaže mu djevojka Jelena za koju kaže da je vrlo tolerantna, a popularan je postao i njegov pas Medo koji se uvijek pojavljuje u pozadini video uradaka.

– Moj pas Medo uvijek dođe na kauč dok radim livestream i on je već prepoznatljiv vjernoj publici koja me prati. Ako nema Mede, pitaju me ljudi gdje je, što radi, postao je zvijezda – smije se Antonio.

Kao najdražeg šahistu ističe Mikhaila Tala, bivšeg svjetskog prvaka, a analize njegovih mečeva voli raditi zbog toga što je Tal bio kompliciran šahist, imao je neizvjestan stil.

Pitali smo ga voli li više partije preko računala ili uživo na dobroj staroj ploči.

– Puno je veći užitak igrati uživo. Volim primit’ figuru, ne možeš zamijenit dobru staru drvenu ploču, njen miris, zvuk figura. Upravo je Tal bio poznat po tome što je imao prodoran pogled, dok te protivnik ošine pogledom, to je psihološki rat igrača. Toga nema u online partijama, protivnika ne vidiš, može biti i osmogodišnjak i veteran – pomalo romantično objašnjava Radić.

Za kraj priče, Antonio ima savjet za sve one koji žele krenuti sličnim putem poput njegovog.

– Da bi uspjeli na društvenim mrežama poput Youtubea, u svjetskoj konkurenciji, morate raditi ono što volite i ako ste dobri u tome, sigurno ćete pronaći istomišljenike koji će vas pratiti. Meni bi bilo najlakše bilo analizirati partije trenutno najveće šahovske zvijezde Magnusa Carlsena, on je model i ljudi ga vole, ali ja ne podilazim takvim stvarima iako obožavam njegove partije. Moj video uvijek ima neku priču prije nego krenem analizirati samu igru. Volim ispričati zanimljive, ljudske priče koje prethode partiji – rekao nam je Antonio za kraj razgovora.(ePodravina.hr)