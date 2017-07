U petak, 14. srpnja 2017. u Križevcima je otvorena tvrtka BTS SYSTEM d.o.o. koja se bavi prodajom i servisom uređaja za pranje i čišćenje, čiji su pokretači Tomislav Brunović i Igor Sokač. Prema njihovim riječima, tvrtku su otvorili jer su primijetili kako na tržištu nema određenih marki uređaja za čišćenje te su stoga odlučili pokrenuti tvrtku koja će prodavati renomirane marke pa tako u ponudi imaju uređaje marke Lavor, Master, Fiac i ostale.

Simboličkom otvorenju tvrtke u Potočkoj ulici 25 prisustovao je i gradonačelnik Mario Rajn koji je tom prilikom istaknuo:

– Meni je bitno s aspekta Grada da Križevci gospodarski i obrtnički živnu i naglašavat ću to svaki dan, dok sam u ovoj javnoj službi.

Napomenimo još da je radno vrijeme tvrtke radnim danom od 7:30 do 15:30 sati te subotom od 8 do 13 sati.