Na upravo završenim Danima Hrvatske komore inženjera građevinara, održanima u Opatiji, moglo se čuti da Hidroelektra niskogradnja kasni s radovima na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo – Križevci.

Riječ je o najvećem projektu koji se trenutno realizira u RH, ukupna vrijednost je 1,5 milijardi kuna, a krajnji rok za dovršetak radova je veljača 2020. Posao na tom projektu dobio je domaći konzorcij koji čine DIV, Dalekovod i Zagreb Montaža, dok je Hidroelektra niskogradnja jedan od podizvođača. U toj su nam tvrtki doduše rekli da “na gradilištu pruge Dugo Selo – Križevci nije došlo do zastoja radova”, no upit smo ipak poslali i HŽ infrastrukturi, koja je odgovorna za te radove. Tamo nam je potvrđeno da radnici tvrtke Hidroelektra niskogradnja nisu u štrajku, no da je ipak u zadnjih 10-tak dana primijećeno usporavanje radova.

Određena kašnjenja radova postoje. “Poslali smo upit izvođaču radova kako će riješiti problem i nadoknaditi kašnjenje, a ovaj tjedan će se održati i sastanak na temu dinamike radova. Kašnjenje pojedinih faza radova na ovako velikim i kompliciranim gradilištima uobičajena je pojava. Probijanje roka dovršetka građenja, ukoliko uopće do njega dođe, ne ugrožava povlačenje sredstava iz EU fondova. Ti radovi traju 11 mjeseci, a ugovoreni rok dovršetka radova je 45 mjeseci pa je svako kašnjenje još uvijek moguće nadoknaditi.

Krajnji rok za dovršetak radova još nije ugrožen”, rečeno nam jer u HŽ infrastrukturi. Prvi čovjek te tvrtke, Ivan Kršić, došao je u HŽ infrastrukturu upravo iz Hidroelektra niskogradnje, koja je preko ruskog poduzetnika Sergeja Gljadelkina povezana i sa Institutom IGH. Kršića neki, iako neslužbeno, prozivaju jer navodno na željeznici sada zapošljava kadrove iz tih dviju tvrtki, a u HŽ infrastrukturi odgovaraju da je, otkako Kršić vodi tvrtku, u njoj “zaposleno putem javnog natječaja ukupno sedmero djelatnika, od kojih je jedan prije zapošljavanja u HŽI radio u Hidroelektri niskogradnji a dvoje u Institutu IGH”.

Od pojedinih se građevinara moglo čuti i da još tinja borba za unosne poslove na projektu pruge Dugo Selo – Križevci. Neki, opet neslužbeno, tvrde kako DIV sada pokušava preuzeti i veći dio poslova na projektu od onog koji je već dobio, no od vlasnika Tomislava Debeljaka nismo uspjeli dobiti komentar.(PD)