Predizborna anketa – izaberite gradonačelnika/cu i sastav gradskog vijeća!
Građani Križevaca u nedjelju, 21. svibnja izrazit će svoju političku volju i izlaskom na birališta, u okviru lokalnih izbora koji se provode u cijeloj Hrvatskoj, odlučiti koga žele za gradonačelnika u sljedeće četiri godine. Nudi im se četvero kandidata s po dvoje svojih zamjenika. Portal Križevci.info nudi predizbornu anketu (na naslovnici portala desno) u kojoj se čitatelji mogu izjasniti kojem će kandidatu ili kandidatkinji dati svoj glas, kao i koju će kandidacijsku listu stranaka, koalicija ili grupe birača podržati za ulazak u Gradsko vijeće.
Naime, u utakmici za novi sastav Gradskoga vijeća, koje kao predstavničko tijelo lokalne samouprave broji 21 člana, biračima u Križevcima na raspolaganju je šest lista s po 21 imenom. Glasači zaokružuju jednu od lista (podsjetimo, na lokalnim izborima nema mogućnosti preferencijalnoga glasanja, da se može zaokružiti i samo ime jednoga kandidata/kandidatkinje), a sastav Gradskoga vijeća Križevaca formirat će se iz broja glasova, pretvorenih u postotke, koji se prema D’Hondtovoj metodi pretvaraju u broj vijećnika.
KANDIDATURE ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA KRIŽEVACA
1. Kandidat: BRANKO HRG
Zamjenik kandidata: STJEPAN PERŠIN
Zamjenik kandidata: NEVEN JAKI
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
MREŽA NEZAVISNIH LISTA – MREŽA
2. Kandidat: IVAN MAJDAK
Zamjenica kandidata: MIHAELA KEMENOVIĆ
Zamjenik kandidata: MARKO KATANOVIĆ
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI
3. Kandidat: MARIO RAJN
Zamjenik kandidata: DANIJEL ŠAŠKO
Zamjenik kandidata: MARIO MARTINČEVIĆ
KANDIDATI GRUPE BIRAČA
4. Kandidatkinja: IVANA ŠATRAK
Zamjenik kandidatkinje: ŽELJKO JUKIĆ
Zamjenik kandidatkinje: MARKO MARTINČEVIĆ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRIŽEVACA
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: MATO DEVČIĆ, dr. med.
2. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
Nositelj liste: BRANKO HRG
3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
Nositelj liste: MARIJAN VUKOVIĆ
4. MREŽA NEZAVISNIH LISTA – MREŽA
Nositelj liste: mr. HRVOJE GUŽVINEC
5. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: MARIO RAJN
6. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI
Nositelj liste: IVAN MAJDAK
U nastavku navodimo redom svaku od pravovaljanih kandidacijskih listi:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: MATO DEVČIĆ, dr. med.
1. MATO DEVČIĆ, dr. med.; KRIŽEVCI, ULICA FRANJE RAČKOGA
2. STJEPAN PERŠIN, dipl. ing. prom.; DONJA GLOGOVNICA, DONJA GLOGOVNICA
3. NEVEN JAKI, struč. spec. ing. el.; KRIŽEVCI, ULICA FERDE KERNA
4. ĐURO KLOPOTAN, ing. polj.; IVANEC KRIŽEVAČKI, IVANEC KRIŽEVAČKI
5. DARKO HABDIJA; STARI BOŠNJANI, STARI BOŠNJANI
6. MARIO MIKLEČIĆ; ĐURĐIC, ĐURĐIC 53
7. MARIJA MEŠTROVIĆ, dipl. ing. polj.; KRIŽEVCI, ULICA SIDONIJE RUBIDO
8. DIMČE SERTIĆ, dr. med.; KRIŽEVCI, ULICA IVANA VITEZA 4
9. GORAN HRG, bacc. med. techn.; KRIŽEVCI, POTOČKA ULICA
10. STJEPAN STRUČIĆ; SVETA HELENA, SVETA HELENA
11. IVAN ŠAFRAN; KRIŽEVCI, ZAGORSKA ULICA
12. VESNA KOVAČ, dipl. ing. geod.; KRIŽEVCI, FRANKOPANSKA ULICA
13. DIJANA JANDRAŠEC; MAJUREC, MAJUREC
14. JASNA JEDVAJ, bacc. med. techn.; KRIŽEVCI, POTOČKA ULICA
15. MARTINA JEREN ŠAŠEK, dipl. ing. šumarstva; KRIŽEVCI, ZAGORSKA ULICA
16. MARINA HUDOLETNJAK; KLOŠTAR VOJAKOVAČKI, RAJIĆI
17. IVAN ŠIMUNČIĆ; PODGAJEC, PODGAJEC
18. ANA LUKČIN TRAKOŠTANEC; KRIŽEVCI, ULICA PETRA ZRINSKOG
19. STJEPAN ŠKVORC; RUŠEVAC, RUŠEVAC
20. SANJA JAKOPOVIĆ, dipl. soc. radnica; BOJNIKOVEC, BOJNIKOVEC
21. LORENA KLANJEC; KRIŽEVCI, KOPRIVNIČKA ULICA
2. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
Nositelj liste: BRANKO HRG
1. BRANKO HRG; KRIŽEVCI, MLADINE
2. IVICA ŠVAGELJ; PESEK, PESEK
3. JADRANKA STRUČIĆ; KRIŽEVCI, KALNIČKA ULICA
4. DENIS MAKSIĆ; KRIŽEVCI, ULICA KRUNOSLAVA HERUCA
5. DRAŽEN SALOPEK; KRIŽEVCI, ULICA JOSIPA BUTURCA
6. IVAN MUŽIĆ; VELIKI RAVEN, VELIKI RAVEN
7. ŽELJKO JURKOVIĆ; KRIŽEVCI, KOPRIVNIČKA ULICA
8. MIRA HARČA; KRIŽEVCI, ULICA KRUNOSLAVA HERUCA
9. STJEPAN GRBOLJA; APATOVEC, BREŽANCI
10. SINIŠA VUKOVIĆ; GRAČINA, GRAČINA
11. MIODRAG PLANTAK; KRIŽEVCI, ULICA KRALJA TOMISLAVA
12. MATEJA FORJAN; KRIŽEVCI, POTOČKA ULICA
13. IVICA PALIJAN; NOVAKI RAVENSKI, NOVAKI RAVENSKI
14. NATALIJA JELUŠIĆ; BOJNIKOVEC, BOJNIKOVEC
15. ZDENKO SRBLJINOVIĆ; SVETA HELENA, SVETA HELENA
16. MILICA ĐURĐIĆ; KRIŽEVCI, PUŠĆA
17. DANIEL SREČEC; LEMEŠ, LEMEŠ
18. MARTINA HARČA; DIJANKOVEC, DIJANKOVEC
19. LJILJANA JAKČIN; RUŠEVAC, RUŠEVAC
20. JOSIPA HUNJAK; VELIKI POTOČEC, VELIKI POTOČEC
21. DOMAGOJ HORVAT; KRIŽEVCI, ULICA FRANA GALOVIĆA
3. SELJAČKA STRANKA – HSS
Nositelj liste: MARIJAN VUKOVIĆ
1. MARIJAN VUKOVIĆ; CUBINEC, CUBINEC
2. ŽELJKO JUKIĆ; KRIŽEVCI, ULICA STJEPANA RADIĆA
3. MARKO MARTINČEVIĆ; KRIŽEVCI, ULICA PETRA ZRINSKOG
4. IVANA ŠATRAK; BUKOVJE KRIŽEVAČKO, BUKOVJE KRIŽEVAČKO
5. TANJA JAMBREC; KRIŽEVCI, GREBERANEC
6. VELJKO KOŠČEVIĆ; KRIŽEVCI, ULICA FRANJE MARKOVIĆA
7. LJUDEVIT BADJUN; KRIŽEVCI, POTOČKA ULICA
8. KAROLINA MIKLIN SOBOTA; BOJNIKOVEC, BOJNIKOVEC
9. MILAN MIŠIR; KRIŽEVCI, POTOČKA ULICA
10. STJEPAN TOPOLKO; APATOVEC, BREŽANCI
11. STJEPAN FLAJPAN; KRIŽEVCI, ULICA FRANJE MARKOVIĆA
12. IVICA HRUPEK; VOJAKOVAC, VOJAKOVAC
13. MIROSLAV STRUČIĆ; SVETA HELENA, SVETA HELENA
14. NATAŠA BOLFEK; KRIŽEVCI, DONJE KRIŽEVČINE
15. GORAN MATEJAŠ; VUJIĆI VOJAKOVAČKI, VUJIĆI VOJAKOVAČKI
16. STJEPAN VIDEKOVIĆ; KRIŽEVCI, ULICA BRANITELJA HRVATSKE
17. FRANJO LUKAČIĆ; POLJANA KRIŽEVAČKA, POLJANA KRIŽEVAČKA
18. DANIJELA KOKOT; GRAČINA, GRAČINA
19. DUBRAVKA SMETIŠKO; KRIŽEVCI, KOSOVEC
20. KATICA KELEMEN; JARČANI, JARČANI
21. JOSIP BUZINA; KLOŠTAR VOJAKOVAČKI, KLOŠTAR
4. MREŽA NEZAVISNIH LISTA – MREŽA
Nositelj liste: mr. HRVOJE GUŽVINEC
1. mr. HRVOJE GUŽVINEC; VELIKI POTOČEC, ŠIROKO BREZJE
2. dr. sc. MARCELA ANDREATA-KOREN; KRIŽEVCI, MLADINE
3. GORDANA JURAN-RATKOVIĆ; KRIŽEVCI, ULICA FRANA GALOVIĆA
4. GROZDANA PAVIČIĆ; KRIŽEVCI, ULICA MIRKA BOGOVIĆA
5. STJEPAN VRHOVEC; KRIŽEVCI, ZAGORSKA ULICA
6. MIHAELA BRKIĆ; KRIŽEVCI, ULICA FRANA GALOVIĆA
7. DARKO BALIĆ; KRIŽEVCI, ULICA MATIJE GUPCA 34
8. KATA STOJANOVSKA; KRIŽEVCI, PAŠKA ULICA 8
9. IVICA JURILJ; NOVI ĐURĐIC, NOVI ĐURĐIC
10. ANA-MARIJA GRDIĆ; VELIKI POTOČEC, ŠIROKO BREZJE
11. HRVOJE PEČARIĆ; MALI POTOČEC, MALI POTOČEC
12. LUCIJA MARTINČIĆ; KRIŽEVCI, ULICA KRALJA TOMISLAVA
13. MIRKO GRGIĆ; KLOŠTAR VOJAKOVAČKI, KLOŠTAR
14. SANJA ŠTUBELJ; KRIŽEVCI, ULICA VJEKOSLAVA KÖRÖSKENYA
15. STJEPAN VRABEC; KRIŽEVCI, FRANKOPANSKA ULICA
16. SANJA VUJIĆ; KRIŽEVCI, ULICA STJEPANA RADIĆA
17. BORISLAV VIDOVIĆ; KRIŽEVCI, POTOČKA ULICA
18. ANKICA BABOK; MALI POTOČEC, MALI POTOČEC
19. MISLAV BUBNJAR; KRIŽEVCI, ULICA FRANA SUPILA
20. MARIJAN CRNČIĆ; APATOVEC, CARINE
21. BORIS ČATAJ; KRIŽEVCI, TRG SVETOG FLORIJANA
5. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: MARIO RAJN
1. MARIO RAJN; KRIŽEVCI, ULICA DRAGUTINA RENARIĆA
2. DANIJEL ŠAŠKO; KRIŽEVCI, ULICA VJEKOSLAVA KÖRÖSKENYA
3. SAŠA RUŽIĆ; KRIŽEVCI, ULICA DRAGE GRDENIĆA
4. DUBRAVKO PICIG; ERDOVEC, ERDOVEC
5. ŠTEFICA WOLF; KRIŽEVCI, KOSOVEC
6. EDUARD KRMPOTIĆ; KRIŽEVCI, ULICA MARCELA KIEPACHA
7. ANA KONČURAT; KRIŽEVCI, ULICA MATIJE GUPCA
8. IGOR FRBEŽAR; KRIŽEVCI, ULICA MATIJE GUPCA
9. TENA TEKLIĆ; KRIŽEVCI, ULICA SLAVKA KOLARA
10. SANELA STRUČIĆ; SVETA HELENA, SVETA HELENA
11. STJEPAN BRATIĆ; CAREVDAR, CAREVDAR
12. NIKOLINA PETRLIĆ; KRIŽEVCI, ULICA SIDONIJE RUBIDO
13. VALENTINA KOVAČ; LEMEŠ KRIŽEVAČKI, LEMEŠ KRIŽEVAČKI
14. DENIS JURČEVIĆ; POLJANA KRIŽEVAČKA, POLJANA KRIŽEVAČKA
15. BORIS BOŠNJAK; KRIŽEVCI, LIPOVČICA
16. MARIJA KNAPIĆ; KRIŽEVCI, PRIGORSKA ULICA
17. NEVEN JAKOPČIĆ; KRIŽEVCI, ULICA IVE VOJNOVIĆA
18. SUZANA FLORENINO; KRIŽEVCI, ULICA KRUNOSLAVA HERUCA
19. MARINA VEČENAJ; KLOŠTAR VOJAKOVAČKI, GAŠPARIĆI
20. TOMISLAV SUKALIĆ; KRIŽEVCI, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA
21. IGOR KUDELJNJAK; KRIŽEVCI, ULICA VJENCESLAVA NOVAKA
6. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI
Nositelj liste: IVAN MAJDAK
1. IVAN MAJDAK; VELIKI POTOČEC, ŠIROKO BREZJE
2. MIHAELA KEMENOVIĆ; KARANE, KARANE
3. MARKO KATANOVIĆ; KRIŽEVCI, ULICA VJEKOSLAVA KÖRÖSKENYA
4. DEJAN PERNJAK; KRIŽEVCI, KRIŽEVČINE
5. DAMIR ŠPOLJAR; KRIŽEVCI, ULICA IVANA GUNDULIĆA
6. BRANKA PETRANOVIĆ; KRIŽEVCI, KALNIČKA ULICA
7. ŽELJKO BEREND; KRIŽEVCI, ULICA MILUTINA CIHLARA NEHAJEVA
8. SINIŠA ŠPANIĆ; VELIKI RAVEN, VELIKI RAVEN
9. MATEJA VRBEK; ŠPIRANEC, ŠPIRANEC
10. ZDENKA KREHULA; KRIŽEVCI, ULICA STJEPANA RADIĆA
11. SAŠA VIDAKOVIĆ; KRIŽEVCI, ULICA BRANITELJA HRVATSKE
12. DOLORES NOVAK; KRIŽEVCI, ULICA KRALJA TOMISLAVA
13. SLAVA KLASIĆ; KRIŽEVCI, ULICA MARCELA KIEPACHA
14. BOŽICA BUDJA; KRIŽEVCI, RADNIČKI DOL
15. VIKTOR LEDINSKI; KRIŽEVCI, ULICA KRALJA PETRA KREŠIMIRA
16. KRISTINA FLETKO; KRIŽEVCI, ZAGORSKA ULICA
17. SNJEŽANA ROŽMAN; MAJUREC, MAJUREC-CESTA
18. IVAN PREMEC; KRIŽEVCI, ULICA KRALJA TOMISLAVA
19. PETAR BAŠIĆ; KRIŽEVCI, ULICA SIDONIJE RUBIDO
20. DAVOR KONFIC; KRIŽEVCI, ULICA MATIJE GUPCA
21. STJEPAN ČUT; KRIŽEVCI, ULICA KRALJA TOMISLAVA
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