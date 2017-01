OPETOVANI KVAROVI, A U GRADU NIŠTA NE ZNAJU Treći dan nakon povratka sa zimskih praznika, ukupno 33 učenica i učenika Osnovne škole Ljudevita Modeca – Područne škole (PŠ) Veliki Raven danas nema nastavu. Razlog je kvar na sustavu centralnog grijanja koji je, prema riječima ravnatelja Dražena Bokana, prouzročio preveliku potrošnju loživog (lož) ulja, pa je nastava otkazana sve do kraja tjedna, dok nova narudžba ovog energenta ne bude isporučena i kvar u potpunosti otklonjen.

– Nije to ništa novo, jedne godine su djeca tjedan dana bili doma radi nestašice lož ulja, rekao nam je jedan od nezadovoljnih roditelja, istaknuvši da su na ove situacije već navikli i oni i djeca. O tome im nikad ne stigne službena obavijest, kako kaže, već im informaciju da nema grijanja i nastave prenesu sama djeca, koja su jučerašnju nastavu navodno pohađali u zimskim jaknama.

Mjesečna zaliha ‘planula’ u dva tjedna

– Do otkazivanja nastave je došlo jučer poslijepodne kada je ustanovljeno da zbog kvara na sustavu ne radi centralno grijanje, naveo je ravnatelj Bokan, istaknuvši da je prvi kvar na paljenju, koji se pojavio još 29. prosinca, saniran 3. siječnja, no prevelika potrošnja lož ulja – svih 1500 litara mjesečne zalihe u tek dva tjedna – ukazala je da se radi o kvaru većih razmjera.

Škola u prigradskom naselju Veliki Raven jedna je od osam područnih škola OŠ Ljudevita Modeca u kojoj se održava razredna nastava za djecu od 1. do 4. razreda. Jedina je koja se grije na lož ulje, dok se PŠ Križevačka Poljana grije na plin, a sve ostale škole kao energent za grijanje koriste drva.

INA isporučuje u roku dva do tri dana

Nakon što smo upite noćas i jutros poslali na adrese nekoliko odjela i službi Grada Križevaca kao osnivača škole, iz Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti samo su nas kratko uputili na gradski odjel zadužen za školstvo – onaj društvenih djelatnosti, gdje također nisu imali prethodnih saznanja o ovom problemu, već su odgovore zatražili od ravnatelja škole te nam ih u cijelosti proslijedili.

Kako smo ujedno saznali od gradskih službi, sama škola je odgovorna za provedbu postupka javne nabave te osigurava nesmetan rad škole:

– Postupak javne nabave je napravila škola i postoji ugovor s tvrtkom INA koja jedina dostavlja lož ulje u Republici Hrvatskoj. Za lož ulje se potroši 37 do 40 tisuća kuna, zaključio je Bokan.

Križevci među gradovima potpisnicima Sporazuma

Za mišljenje o ovoj temi smo upitali neovisnog energetskog stručnjaka dr.sc. Roberta Pašička, Križevčanina koji za rješavanje ovakvih problema ima dva prijedloga – osnivanje lokalne energetske zadruge koja će po ESCO modelu napraviti ulaganje da se škola grije na biomasu ili prijavu same škole na odgovarajući natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Pašičko navodi uspješan primjer Korenice, gdje su prije nekoliko mjeseci riješili sličnu situaciju pa umjesto nekoliko desetaka tisuća litara lož ulja godišnje za grijanje škole sada koriste biomasu.

– Samo malo truda i možemo napraviti to i u Velikom Ravnu, zaključuje Pašičko, docent na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Konačno, to bi trebala biti tek jedna od brojnih potrebnih mjera energetske učinkovitosti na koje su se Križevci obvezali potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika europskih gradova, kako bi do 2020. godine smanjiti emisije CO2 u svom gradu za više od 20% na koliko obvezuje Prijedlog Europske energetske politike iz 2007. godine. Još 2012. donesen je i Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Križevci (SEAP – Sustainable Energy Action Plan), no situacija na terenu ne pokazuje pozitivne pomake, barem što se tiče Područne škole Veliki Raven.