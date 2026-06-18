Policija uhitila ponavljača prometnih prekršaja te mu privremeno oduzela vozilo – doveden je na sud

U srijedu, 17. lipnja, u 10:10 u Križevcima u Kalničkoj ulici, u nadzoru cestovnog prometa policijski službenici zaustavili su teretno vozilo zagrebačke registarske oznake kojim je upravljao 46-godišnji ponavljač prometnih prekršaja.

Daljnjom kontrolom utvrđeno je da upravlja za vrijeme kada mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Zbog počinjenja istovrsnih prekršaja od vozača je privremeno oduzeto vozilo kojim je upravljao te je o tome obaviješten nadležni prekršajni sud, koji odlučuje o daljnjem postupku s oduzetim vozilom.

Vozač je uhićen te je istoga dana uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da mu se odredi zadržavanje u zatvoru od 15 dana, kazni kaznom zatvora od 30 dana, izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci te vozilo kojim je upravljao trajno oduzme u korist Republike Hrvatske, doveden pred nadležni prekršajni sud. U žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim sudom, vozač je saslušan i rješenjem pušten, a sud će odluku o sankcijama donijeti naknadno.