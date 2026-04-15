Večeras u Križevcima All Star utakmica, Radnik igra protiv najboljih igrača 2. lige Sjever

Sezona 2. Muške lige Sjever bit će svečano zaključena All Star utakmicom koja će se održati u srijedu, 15. travnja, s početkom u 18:00 sati u dvorani Osnovne škole Ljudevita Modeca u Križevcima.

Domaćin susreta bit će KK Radnik Križevci, čija će seniorska momčad odmjeriti snage protiv Selekcije lige, sastavljene od najboljih igrača natjecanja. Utakmica će ujedno poslužiti i kao važna priprema za nadolazeće kvalifikacije.

Program događanja započet će svečanom dodjelom medalja i pehara za najbolje ekipe prvenstva, kao i priznanja za najuspješnije pojedince lige. Tijekom poluvremena održat će se natjecanje u tricama, dok će po završetku susreta biti proglašen najkorisniji igrač (MVP) All Star utakmice.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje košarke da svojim dolaskom podrže domaću momčad i uživaju u vrhunskoj sportskoj atmosferi i nastupu najboljih košarkaša lige.

Ulaz je slobodan.