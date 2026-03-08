U nedjelju promatranje Sunca iz središta Križevaca

Sunčeve pjege fotografirane 7. ožujka 2026. godine iz Kozmološkog centra – Zvjezdarnice u Križevcima.

Kao i prošli vikend, i ove nedjelje građani će imati priliku promatrati nebeske fenomene iz središta Križevaca. Umjesto Mjeseca i Jupitera, ovog puta na redu je Sunce. Sunce će se promatrati sa Strossmayerovog trga od 13 do 14 sati.

Sunce je udaljeno samo 150 milijuna kilometara radi čega ga možemo promatrati kroz teleskope na način na koji ne možemo ni jednu drugu zvijezdu. Na primjer, na površini Sunca vidimo Sunčeve pjege, tamnija (i nešto hladnija) područja na Suncu, i koliko god nam se činile sitnima kroz okular teleskopa, često su veće od cijelog našeg planeta! Kroz posebnu vrstu teleskopa (s tzv. H-alpha filterom) i ovisno o trenutnoj aktivnosti Sunca možemo vidjeti i druge fenomene na Suncu poput baklji i prominencija.

Ovom “uličnom astronomijom” (street astronomy) Astronomsko društvo Perzeidi želi pobuditi interes kod djece i mladih, ali i svih ostalih građana, za znanošću te ujedno popularizirati obrazovne programe koje se provode u križevačkoj zvjezdarnici. Ova promatranja zato su i pravo mjesto za informiranje o stalnim programima poput Male škole astronomije, Praktikuma iz fizike, kemije, biologije, Osnova programiranja i dr.

Kozmološki centar u Križevcima sa zvjezdarnicom (foto iz arhive AD Perzeidi)

Promatranja se organiziraju u sklopu projekta COSMIC – Croatian Observatories and Schools Making Innovative Curricula (SF.2.4.06.04.0129) koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Više informacija o projektu može se naći na cosmic.kozmoloski-centar.hr.