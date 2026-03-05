Predstavljeni nagrađeni vozači Moto kluba Križevci i Auto moto kluba Križevci

Jučer je u Križevcima održano predstavljanje najboljih vozača, odnosno vozača nagrađenih od strane Hrvatskog motociklističkog saveza za 2025. godinu. Kao i obično, Križevčani su u samom vrhu moto sporta Hrvatske – od prekaljenih vozača poput Luke Nerva i Andrije Rončevića do talenata kojih ne nedostaje, poput Karla Gršića, Vilima Babića i Valentina Knapića. Najvjerniji dokaz križevačkog uspjeha na dva kotača su 24 uzastopna naslova klupskog prvaka Hrvatske.

Na predstavljanju najboljih vozača, predsjednik AMK Križevci, Stjepan Krpanić, istaknuo je kako klub nije samo sportsko društvo, nego i aktivan sudionik u poboljšanju lokalne infrastrukture, istaknuvši projekte koje su ostvarili na prostoru Kluba.

Među najboljima je posebno istaknut uspjeh Andrije Rončevića, svakako najbržeg stanovnika Gračine (uz sina Roberta) koji je nagrađen Zlatnom kacigom s dijamantom, ljubitelje oktanskog sporta veseli Andrijina izjava kako još nije vrijeme za sportsku mirovinu. Trostruki prvak u klasi 10 je Ivan Radotović, a petu pobjedu zaredom na križevačkoj utrci ove godine može ostvariti Luka Nervo koji odličnim fajtom uspješno “brani” domaće ulice čak i od trkača poput Lorisa Majcana koji je nastupio na svjetski poznatoj utrci Isle of man TT. Klub polaže velike nade u već spomenutog Karla Gršića, za kojega navijamo u međunarodnom Alpe Adria prvenstvu.

Uz predstavljanje nagrađenih vozača, najavljena su događanja za 2026. godinu. Proslava 75. obljetnice održat će se 1. travnja, na Ukršnji ponedjeljak (6. travnja) tradicionalno će biti organiziran blagoslov motociklista i biciklista, za Rally Kalnik je rezerviran prvi vikend u svibnju, dok je moto utrka u Križevcima zakazana za prvi dan ljeta, 21. lipnja.

Prema konačnom poretku Prvenstva Hrvatske 2025. u cestovnim moto utrkama, u organizaciji Hrvatskog motociklističkog saveza, vozači MK Križevci ostvarili su zapažene plasmane. U klasi 1000 SST najbolji rezultat među križevačkim predstavnicima ostvario je Luka Nervo, koji je sezonu završio na trećem mjestu. Mladen Kaniški zauzeo je 11., Denis Petric 13., a Krešimir Kralj 14. poziciju u ukupnom poretku.

U klasi 600 SST Valentin Knapić osvojio je naslov prvaka Hrvatske, dok je Karlo Gršić prvenstvo završio na drugom mjestu, Dominik Sambol zauzeo je 10. poziciju, a Mihael Obad te Branimir Hanžek dijele 13. mjesto. U klasi 300 SSP Josip Jačmenjak zauzeo je prvo mjesto, a Franjo Puček treće. U klasi 125 SP prvi je Vilim Babić, drugi Danijel Koprić, sedmi Mateo Rabuzin, osmi Tomislav Šabić, jedanaesti Hrvoje Buntak, petnaesti Dalibor Maričić, šesnaesta Petra Lesički, a na 17. mjestu su Mihael Filipašić i Davor Buntak. U kategoriji Big boys, peti je Mladen Kaniški. U kategoriji klubova, prvi je MK Križevci, a kod timova Kopko Križevci.

U kategoriji vozači 80+ nagrađeni su Vladimir Kovačević, Nenad Predojević, Petar Pavlinušić i Dragutin Jobač. U kategoriji motociklista nagrađeni su Kruno Novosel, Dalibor Vrhovec i Vilim Celovec, a u kategoriji biciklista Ozren Komlenac i Snježana Mergon. Uime Grada Križevaca nagrađenim je vozačima čestitao dogradonačelnik Ivica Švagelj, koji je istaknuo i kako je križevačka moto utrka ponos grada.