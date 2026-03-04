Novi raspored dežurstava ljekarni u Križevcima

Od 1. ožujka 2026. godine primjenjuje se novi raspored dežurstava za ljekarne na području Križevaca. Kako bi građani uvijek imali siguran pristup potrebnim lijekovima izvan redovnog radnog vremena, dežurstva su organizirana naizmjenično.

Lokacije i radno vrijeme dežurnih ljekarni su sljedeći:

Neparni datumi: Dežura ljekarna na adresi P. Zrinskog 1 (telefon: 048 711 365)

Dežura ljekarna na adresi P. Zrinskog 1 (telefon: 048 711 365) Parni datumi: Dežura ljekarna na adresi I. Z. Dijankovečkog 2 (telefon: 048 711 695)

U dane svog dežurstva, ljekarne rade prema sljedećem rasporedu:

Radnim danom: od 20:00 do 22:00 sata

od 20:00 do 22:00 sata Subotom: od 16:00 do 20:00 sati

od 16:00 do 20:00 sati Nedjeljom, praznikom i blagdanom: od 8:00 do 12:00 te od 16:00 do 20:00 sati