Kino Križevci: raspored projekcija za vikend

SVADBA (12), komedija

Od redatelja i scenarista Igora Šeregija, čiji je ZG80 bio veliki hit u kinima, stiže SVADBA – domaća komedija s jednom od najjačih glumačkih postava u novije vrijeme – Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Anđelka Stević Žugić, Dejan Aćimović, Srđan Žika Todorović, Linda Begonja… i mnogi drugi! Miljenko, uspješan i utjecajan hrvatski poduzetnik, na dan svoga pedesetog rođendana suočava se s brutalnom istinom – na sjednici nadzornog odbora doznaje da se njegovo poslovno carstvo nalazi na rubu sloma. Dok pokušava sačuvati pribranost, u njegov ured ulazi obitelj s tortom, osmijesima i pjesmom – nesvjesni da se svijet oko njega upravo urušava. U trenutku lažne vedrine zazvoni telefon. Na liniji je njegova kći Ana, studentica u Londonu. Čestita mu rođendan, radosno objavljuje zaruke – i zatim, gotovo slučajno, priznaje da je trudna. Otac djeteta je sin srpskog premijera. Šok se širi obitelji poput valova: baka se razboli, Miljenko tone dublje u očaj, a njegov hladnokrvni poslovni savjetnik Budimir u toj tragediji prepoznaje rijetku priliku – da spasi kompaniju, makar i po cijenu svega ostalog.

Trajanje: 1h 35min

Vrijeme prikazivanja: PETAK 20. 2. 2026. – 17:00h, NEDJELJA 22. 2. 2026. – 20:00h

GOAT: OKUS POBJEDE – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

Iz Sony Pictures Animationa, studija koji stoji iza Spider-Mana™: Across the Spider-Verse i umjetnika zaslužnih za KPop Demon Hunters, stiže GOAT, originalna akcijska komedija smještena u svijet naseljen isključivo životinjama. Priča prati Willa, malog jarca s velikim snovima koji dobiva priliku života – pridružiti se profesionalcima i zaigrati rikomet, visokointenzivan, mješoviti sport s punim kontaktom, kojim dominiraju najbrži i najžešći životinjski sportaši na svijetu. Willov novi tim nije oduševljen što imaju malenog jarca u svojoj postavi, ali Will je odlučan revolucionirati ovaj sport i jednom zauvijek dokazati da “mali mogu biti veliki igrači!”

Trajanje: 1h 38min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 21. 2. 2026. – 17:00h

HAMNET ( 12 ), biografija, povijesni

Film Hamnet nominiran je za nagradu Oscar® u osam kategorija, uključujući najbolji film, režiju (Chloé Zhao), glavnu žensku ulogu (Jessie Buckley), adaptirani scenarij, originalnu glazbu, kostimografiju, scenografiju i casting. Film je ujedno osvojio Zlatni globus za najbolji film u kategoriji drama, dok je Jessie Buckley nagrađena Zlatnim globusom za najbolju glumicu u kategoriji drama. Paul Mescal u ulozi Williama Shakespearea i oscarovka Chloé Zhao u ulozi redateljice, donose dirljivu priču o tragediji koja je oblikovala jedno od najvećih djela svjetske književnosti. Filmska adaptacija svjetski hvaljenog i nagrađivanog romana Hamnet autorice Maggie O’Farrell zakoračuje u područje povijesne fikcije i donosi novu interpretaciju osobne tragedije Williama Shakespearea – gubitka 11-godišnjeg sina Hamneta. Upravo taj gubitak, vjeruje se, oblikovao je jedno od najslavnijih djela svjetske književnosti, dramu Hamlet, napisanu ubrzo nakon tragedije. Kroz perspektivu Shakespeareove supruge Anne, poznatije kao Agnes, roman i film istražuju posljedice obiteljske tragedije na njihove dvije preostale kćeri, od kojih je jedna bila Hamnetova blizanka, na njihov brak te na samu umjetnost.

Trajanje: 2h 06min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 21. 2. 2026. – 20:00h

ZOOTROPOLA 2 / Zootopia 2 – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

ZOOTROPOLA 2 – VRATILl SU SE ZEČICA IVA I LISAC NIKOLA! ?? Walt Disney Animation Studios predstavlja dugo očekivani nastavak Oscarom nagrađenoga filma iz 2016. Pripremite se za još bržu, luđu i zabavniju utrku kroz grad u kojem je sve moguće! Nakon što tajanstveni Gary De’Snake sleti u Zootropolu i okrene sve naglavačke, odvažna policijska novakinja Iva i njezin šarmantni partner Nikola moraju krenuti u akciju, prerušiti se i istražiti najskrivenije četvrti grada – od vlažnih močvara do vrelih pustinjskih dina. Utrka s vremenom, neočekivani saveznici i humor od kojeg će cijela dvorana brujati – ZOOTROPOLA 2 širi svoj svijet i podiže uloge: prijateljstvo će se naći na kušnji, a svaki korak otkriva novu tajnu.

Trajanje: 1h 48min

Vrijeme prikazivanja: NEDJELJA 22. 2. 2026. – 17:00h