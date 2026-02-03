U sklopu Noći muzeja predstavljena donirana umjetnička djela Gradskom muzeju Križevci 

I ove godine Gradski muzej Križevci pridružio se manifestaciji Noć muzeja već 17 godina za redom. Pošto se na zgradi stalnog postava trenutačno obavljaju građevinski radovi, ovaj puta obilazak stalnog muzejskog postava nije bio moguć, već se cjelokupni program odvio u prostorima Likovne galerije na Nemčićevom trgu.

Uz razgled izložbe „Graditeljska baština okolice Križevaca od razvijenog srednjeg do ranog novog vijeka u svijetlu arheoloških istraživanja” koja je otvorena 11. prosinca 2025., posjetitelji su na temu izložbe poslušali i predavanje autorice izložbe muzejske savjetnice i ravnateljice Lane Okroša Rožić.

U svom izlaganju, ravnateljica Okroša Rožić istaknula je kako neki od predstavljenih kulturno-povijesnih spomenika, poput utvrđenih gradova Veliki Kalnik i Mali Kalnik te župne crkve u Donjoj Glogovnici, pobuđuju zanimanje konzervatora već više od stotinu godina.

Prije samog predavanja, uvodno se obratio gradonačelnik Tomislav Katanović s informacijama o radovima u zgradi Gradskog muzeja Križevci: “Dugi niz godina Gradski muzej Križevci vapi za novim prostorima u obnovom pa mi je drago da se trenutno odvijaju radovi vrijedni 227.054,00 eura, od kojih je 97.000,00 eura osigurala Europska unija iz Fonda solidarnosti Europske unije, a 129.054,00 eura financirano je iz državnog proračuna Ministarstva kulture i medija. Zahvaljujem vrijedim djelatnicima muzeja u svim uključenima da se ovaj projekt realizira. Zahvaljujem u svima vama koji ste večeras ovdje.”

Viši kustos Ozren Blagec predstavio je nove akvizicije Likovne zbirke, vrlo atraktivne provenijencije, koje je Ministarstvo kulture i medija, na preporuku Hrvatskog muzejskog vijeća, darovalo Gradskom muzeju Križevci. Radi se o četiri umjetnička dijela koja su oduzeta bivšem premijeru Ivi Sanaderu te dodijeljena na čuvanje Gradskom muzeju Križevci.