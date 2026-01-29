Četvrtak na zvjezdarnici: Saturn, Mjesec, Jupiter

Teleskopi pod kupolom križevačke zvjezdarnice (foto iz arhive AD Perzeidi)

Bez obzira na vremenske prilike, zvjezdarnica će i ovoga četvrtka, 29. siječnja, biti otvorena za posjetitelje od 14 do 15 sati, ako bude mogućnosti za promatranje Sunca, te od 19 do 20 sati za promatranje večernjeg neba.



Mjesec je u fazi između prve četvrti i uštapa, pa je u vrlo povoljnom položaju za opažanje. Nedaleko od njega, prema istoku, nalazi se Jupiter, koji bi se mogao vidjeti okružen svojim satelitima; sva četiri najveća bit će s iste strane planeta, redom: Europa, Io, Ganimed i Kalisto. Saturn se polako spušta prema zapadnom horizontu i ovo su posljednji dani za neko dulje razdoblje kada ga možemo vidjeti na večernjem nebu.



I Mjesec i Jupiter nalaze se unutar zimskog šesterokuta zvijezda, i bez njih već bogatog mnogim zanimljivim objektima. Uran i Neptun vidljivi su samo teleskopom: Uran od sumraka do iza ponoći, a Neptun u početku večeri, nisko na jugozapadu, blizu Saturna.