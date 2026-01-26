Zdravstvenom akcijom upozorili na problem arterijske hipertenzije

Hrvatska liga za hipertenziju, uz podršku Općine Sveti Ivan Žabno u subotu je održala javnozdravstvenu akciju Lov na tihog ubojicu, kojom je po prvi put predstavljen mobilni tim Hrvatske lige za hipertenziju. Akcija je posvećena podizanju svijesti o arterijskoj hipertenziji, glavnom “tihom ubojici”, ali i o drugim važnim rizičnim čimbenicima kardio-reno-metaboličkih bolesti, poput povišenoga kolesterola, prekomjernog unosa kuhinjske soli, nedovoljne tjelesne aktivnosti, pretilosti, šećerne bolesti i pušenja, a podršku akciji pružio je zamjenik župana Mario Rajn.

Građanima je omogućen besplatan preventivni pregled koji uključuje mjerenje krvnoga tlaka, kolesterola i glukoze u krvi, izračun indeksa tjelesne mase, procjenu postotka masnog i mišićnog tkiva, analizu visceralne masti te izračun bazalnog metabolizma, uz stručno savjetovanje o očuvanju i unapređenju kardio-reno-metaboličkog zdravlja.

Posebnu zahvalnost Hrvatska liga za hipertenziju uputila je tvrtki Auto Hrvatska, koja je omogućila da mobilni tim automobilom provodi preventivne preglede i stručnu edukaciju na lokalnoj razini, čineći uslugu dostupnijom onima kojima je najpotrebnija.

Hipertenzija često ne daje simptome, a njezine posljedice mogu biti ozbiljne. Zato građane potičemo na najjednostavniji, ali presudan korak: da provjere svoje vrijednosti i da ih redovito prate. Mobilni tim omogućuje da prevencija dođe tamo gdje ljudi žive, u manjim sredinama i lokalnim zajednicama, čime ranije otkrivamo rizike i pomažemo građanima da na vrijeme preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem i to je ključ dugoročnog učinka. – Poručuju organizatori akcije.