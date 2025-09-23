Križevčanka opet na Stanfordovoj listi najutjecajnijih svjetskih znanstvenika

Križevčanka Ivana Tlak Gajger, profesorica na Zavodu za biologiju i patologiju riba i pčela na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, opet je među 2 posto najutjecajnijih znanstvenika na svijetu. Naime, znanstvenici sa Sveučilišta u Stanfordu objavili su novu verziju svoje čuvene liste dva posto najutjecajnijih znanstvenika svijeta za 2024. godinu i na njoj je, među 129 znanstvenika koji rade u hrvatskim institucijama, fakultetima i institutima, treću godinu zaredom i križevačka znanstvenica.

Lista se temelji na najvećoj svjetskoj bazi znanstvenih publikacija Scopus te obuhvaća više od osam milijuna znanstvenika klasificiranih u 22 znanstvena polja te čak 174 znanstvene grane. Fokus je na utjecaju znanstvenih publikacija, odnosno na citatima, a ne na produktivnosti, odnosno broju publikacija.

Profesorica Tlak Gajger doktorica je znanosti iz polja veterinarske medicine, redovita je članica Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, a u fokusu njenog znanstvenog rada su pčele. Krajem svibnja, na Svjetski dan pčela, prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger primila je prestižnu nagradu Aurea Apis — najviše međunarodno priznanje Republike Slovenije za doprinos očuvanju pčela i drugih oprašivača. Nagradu joj je uručila predsjednica Slovenije, dr. Nataša Pirc Musar, a slovenska ministrica poljoprivrede istaknula je njezin izniman rad u znanosti, obrazovanju i razvoju pčelarstva.