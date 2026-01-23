U subotu obilježavanje 19. Dana mimoza u diljem županije

Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije već 19 godina obilježava Nacionalni dan prevencije raka vrata maternice, koji se tradicionalno održava u sklopu Europskog tjedna prevencije raka vrata maternice. Ovogodišnji, 19. Dan mimoza obilježit će se diljem županije u subotu, 24. siječnja, u Koprivnici, Križevcima, Đurđevcu i Virju.

Cilj ove javnozdravstvene akcije je podizanje svijesti o važnosti edukacije o zaštiti od humanog papiloma virusa (HPV), glavnog uzročnika raka vrata maternice, kao i poticanje redovitih ginekoloških pregleda te probirnih testiranja na premaligne i maligne promjene vrata maternice. Redoviti preventivni pregledi i cijepljenje protiv HPV-a ključni su za očuvanje zdravlja i rano otkrivanje bolesti koja je gotovo u potpunosti sprječiva i izlječiva ako se otkrije na vrijeme.

– Pozivamo vas da nam se pridružite na ovom značajnom događanju te da zajedno doprinesemo podizanju svijesti o važnosti ranog otkrivanja i prevencije raka vrata maternice. Na svim našim štandovima bit će dostupni edukativni materijali i stručni savjeti o prevenciji i ranom otkrivanju ove bolesti, poručuju iz županijske Lige protiv raka.

Grančice mimoze, simbol ove javnozdravstvene akcije, također će biti dostupne na svim štandovima koji će biti postavljeni u Koprivnici, Križevcima, Đurđevcu i Virju.