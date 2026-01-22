Četvrtak na zvjezdarnici: Mjesec, Saturn, Jupiter

Kad bi bilo vedro, ovako bismo danas vidjeli Sunce kroz teleskop (preuzeto s https://sdo.gsfc.nasa.gov/)

Premda u ovo doba godine često prevladava oblačno nebo, ponekad se u kratkim vremenskim razmacima na njemu ipak ukaže poneki objekt. I za danas je najavljeno oblačno vrijeme, što je prava šteta, jer bismo teleskopom mogli vidjeti Sunce načičkano brojnim pjegama, a navečer slikoviti tanki srp Mjeseca, lijevo od njega Saturn koji polako nestaje s večernjeg neba, te prema istoku Jupiter kojem još predstoji nekoliko povoljnih mjeseci za promatranje. Osim njih, u dobrom je položaju i takozvani zimski šesterokut zvijezda, bogat mnogim zanimljivim objektima.



Usprkos malim izgledima da ćemo ovih dana išta od toga moći vidjeti, križevačka je zvjezdarnica i ovoga četvrtka otvorena za besplatne nenajavljene posjete: od 14 do 15 sati za promatranje Sunca te od 19 do 20 sati za promatranje večernjeg neba. Ako ništa drugo, posjetitelji će moći razgledati opremu zvjezdarnice i dobiti informacije o njezinu radu, o mogućnostima uključenja i učlanjenja u Astronomsko društvo Perzeidi, kao i o radu male škole astronomije u kojoj se ponedjeljkom, srijedom i petkom navečer održavaju predavanja, a po mogućnosti i promatranja neba.

Dobro došli!