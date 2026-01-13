Od danas ponovo mogući kratki posjeti u koprivničkoj bolnici

Iz Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica informiraju da su, sukladno epidemiološkoj situaciji i manjem broju oboljelih od gripe, od utorka 13. siječnja 2025. godine ponovno dopušteni posjeti pacijentima i to na način da je moguć jedn posjet na 15 minuta po pacijentu.

Prema informacijama iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj je tijekom sezone gripe 2025./2026., zaključno s 4. siječnja 2026. godine pristiglo 33945 prijava oboljelih od gripe, od čega je 4174 prijava zaprimljena u posljednjem, 1. tjednu. Manji broj zaprimljenih prijava oboljelih od gripe u tom tjednu vjerojatno je povezan s manjim brojem radnih dana u prethodnom tjednu a ne stvarnim padom broja oboljelih.

Prijave gripe zaprimljene su iz svih županija, pri čemu se u 1. tjednu najveća stopa prijava gripe na 100 000 stanovnika bilježi u Požeško-slavonskoj županiji. Među pristiglim prijavama gripe stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske i školske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više.

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u posljednjem tjednu zabilježeno je 36,6 % pozitivnih nalaza na gripu. U pozitivnim uzrocima detektirani je virusi gripe A.