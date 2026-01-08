Četvrtak na zvjezdarnici: Prvo i pravo zimsko promatranje

Čini se da će nam uspjeti prvo ovogodišnje promatranje Sunca i večernjeg neba, jer se nebo konačno nakon mnogo dana razvedrilo ali ćemo to “platiti” vrlo niskim temperaturama. Po dugoročnom planu i programu ovoga je četvrtka, 8. siječnja, zvjezdarnica otvorena za besplatne posjete od 14 do 15 sati za promatranje Sunca i od 19 do 20 sati za promatranje neba, prvenstveno Saturna i Jupitera. Mjeseca u ranim večernjim satima još nema na nebu.
Jučer, 7. siječnja, navršilo se točno 15 godina kako je osnovano Astronomsko društvo Perzeidi.
Čini se da će nam uspjeti prvo ovogodišnje promatranje Sunca i večernjeg neba, jer se nebo konačno nakon mnogo dana razvedrilo ali ćemo to “platiti” vrlo niskim temperaturama. Po dugoročnom planu i programu ovoga je četvrtka, 8. siječnja, zvjezdarnica otvorena za besplatne posjete od 14 do 15 sati za promatranje Sunca i od 19 do 20 sati za promatranje neba, prvenstveno Saturna i Jupitera. Mjeseca u ranim večernjim satima još nema na nebu.