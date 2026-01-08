Četvrtak na zvjezdarnici: Prvo i pravo zimsko promatranje

Ratko Matić 0
Profesori Ivica Puljak i Toni Šćulac sa splitskog sveučilišta na promatranju Sunca 27. studenoga 2025. (foto Martin Topljak)
Profesori Ivica Puljak i Toni Šćulac sa splitskog sveučilišta na promatranju Sunca 27. studenoga 2025. (foto Martin Topljak)

Čini se da će nam uspjeti prvo ovogodišnje promatranje Sunca i večernjeg neba, jer se nebo konačno nakon mnogo dana razvedrilo ali ćemo to “platiti” vrlo niskim temperaturama. Po dugoročnom planu i programu ovoga je četvrtka, 8. siječnja, zvjezdarnica otvorena za besplatne posjete od 14 do 15 sati za promatranje Sunca i od 19 do 20 sati za promatranje neba, prvenstveno Saturna i Jupitera. Mjeseca u ranim večernjim satima još nema na nebu.

Jučer, 7. siječnja, navršilo se točno 15 godina kako je osnovano Astronomsko društvo Perzeidi.

Vezano
Vijesti

Umjesto dvaju četvrtaka na zvjezdarnici

Vijesti

Četvrtak na zvjezdarnici: Zbog magle i oblaka upitno promatranje

Vijesti

Četvrtak na zvjezdarnici: Jupiter ponovno na večernjem nebu

Vijesti

Četvrtak na zvjezdarnici: Teleskopi će vjerojatno mirovati

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno