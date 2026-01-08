Četvrtak na zvjezdarnici: Prvo i pravo zimsko promatranje

Profesori Ivica Puljak i Toni Šćulac sa splitskog sveučilišta na promatranju Sunca 27. studenoga 2025. (foto Martin Topljak)

Čini se da će nam uspjeti prvo ovogodišnje promatranje Sunca i večernjeg neba, jer se nebo konačno nakon mnogo dana razvedrilo ali ćemo to “platiti” vrlo niskim temperaturama. Po dugoročnom planu i programu ovoga je četvrtka, 8. siječnja, zvjezdarnica otvorena za besplatne posjete od 14 do 15 sati za promatranje Sunca i od 19 do 20 sati za promatranje neba, prvenstveno Saturna i Jupitera. Mjeseca u ranim večernjim satima još nema na nebu.



Jučer, 7. siječnja, navršilo se točno 15 godina kako je osnovano Astronomsko društvo Perzeidi.