Županija nastavlja sa sufinanciranjem smještaja u domovima za starije osobe

Koprivničko-križevačka županija temeljem Odluke za sufinanciranje smještaja u domovima za starije i nemoćne osobe, Odluke o sufinanciranju troškova smještaja u domovima za starije i nemoćne osobe sa sjedištem izvan područja Koprivničko-križevačke županije, u skladu s kriterijima u odlukama, sufinancira cijenu smještaja za umirovljenike i starije osobe, i to sa 70, 80 ili 100 eura, prema utvrđenom cenzusu mirovine. U skladu s navedenim, župan za svaku godinu donosi zaključak kojim se utvrđuje cenzus mirovine za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova.

Za 2026. godinu župan Tomislav Golubić donio je Zaključak temeljem kojeg je cenzus za ostvarivanje novčane pomoći za sufinanciranje smještaja u privatnim domovima za starije osobe utvrđen na način da prosječna mjesečna mirovina mora biti manja od 700 eura, dok je za prošlu godinu morala biti manja od 600 eura.

Visina novčane pomoći u 2026. godini tako će iznositi:

100 eura mjesečno za korisnika s prosječnom mirovinom do 400 eura

Zahtjev za ostvarivanjem prava novi korisnici (osobe koje već nisu obuhvaćene sufinanciranjem) mogu podnijeti Upravnom odjelu za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, a svi potrebni podatci za podnošenje zahtjeva nalaze se na službenoj web stranici Koprivničko-križevačke županije na poveznici: https://www.kckzz.hr/hr/servisi-za-gradane-i-poduzetnike/socijalne-usluge/sufinanciranje-troskova-smjestaja-u-domove-za-starije-i-nemocne-osobe-sa-sjedistem-izvan-podrucja-koprivnicko-krizevacke-zupanije