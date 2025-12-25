Umjesto dvaju četvrtaka na zvjezdarnici

Mjesec (foto iz arhive AD Perzeidi)

Zbog blagdana i praznika, u četvrtak 25. prosinca i u četvrtak 1. siječnja iznimno neće biti promatranja neba s križevačke zvjezdarnice. Uostalom, danas nam to ne bi dopustile ni vremenske prilike. Zato Astronomsko društvo Perzeidi planira dva izvanredna promatranja neba izvan zvjezdarnice, na Trgu Antuna Nemčića u Križevcima, pokraj njegova spomenika, u subotu 27. prosinca i u ponedjeljak 29. prosinca, u ranovečernjim satima, oba dana od 18 do 20 sati. Uzimajući u obzir osvjetljenje s obližnjeg Adventa, promatranje će se ograničiti na najsjajnije objekte na nebu tih večeri: Mjesec u fazi prve četvrti te planete Saturn i Jupiter. U slučaju lošeg vremena promatranja će se otkazati.



Promatranja se organiziraju u sklopu projekta COSMIC – Croatian Observatories and Schools Making Innovative Curricula (SF.2.4.06.04.0129) koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Više informacija o projektu može se naći na cosmic.kozmoloski-centar.hr