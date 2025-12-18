Župan Golubić predstavio glavne programe i projekte županijskog proračuna za 2026. godinu

U Županijskoj upravi u utorak je održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen prijedlog proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2026. godinu te ključna područja ulaganja i projekti. Konferenciji je prisustvovao župan Tomislav Golubić uz zamjenika župana Marija Rajna, pročelnice i pročelnike upravnih odjela. Uvodnim riječima župana Golubić istaknuo je kako proračun za 2026. godinu iznosi 158.262.459,00 eura, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na inicijalni proračun za 2025. godinu koji je iznosio 120 milijuna eura.

Naglasio je kako prijedlog proračuna osigurava kontinuitet postojećih projekata uz snažan investicijski ciklus u ključnim područjima s posebnim naglaskom na obrazovanje, zdravstvo i socijalnu skrb. Najveći dio proračunskih sredstava, više od 127 milijuna eura odnosi se na Upravni odjel za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje.

„U području obrazovanja planira se nastavak svih započetih projekata rekonstrukcije, dogradnje i izgradnje osnovnih škola kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, ukupne vrijednosti veće od 30 milijuna eura, pri čemu se očekuje između 18 i 19 milijuna eura bespovratnih sredstava iz državnog proračuna. Također su planirana ulaganja u područne škole te dogradnju gimnazije u Križevcima za što je u 2026. godini predviđeno 1,3 milijuna eura. Završetak radova na Učeničkom domu u Koprivnici planiran je za sljedeću školsku godinu, a u Proračunu je za tu namjenu osigurano preko 3.1 milijuna eura. Nastavljamo s projektom besplatnih bilježnica za sve osnovne škole te s inovativnim programom građanskog odgoja „Škola i zajednica“.

“Također, povećali smo broj stipendista te smo u proračunu za 2026. godinu osigurali čak 450 tisuća eura za stipendije, a želja nam je imati 200 stipendista od strane županije koji će dobivati 200 eura mjesečno. Mislim da je to iznos koji je jedan od najvećih u Republici Hrvatskoj“, rekao je Golubić te istaknuo odličnu suradnju sa Sveučilištem Sjever.

„Drago mi je da je napokon uspostavljena suradnja sa Sveučilištem Sjever, koja je odmah rezultirala dogovorom o suradnji. Sveučilište trenutačno provodi velike investicije u kampusu u Koprivnici, a Županija je po prvi put predložila izdvajanje sredstava za visoko obrazovanje, uključujući 50 tisuća eura za opremanje knjižnice u sklopu projekta „Znanstveno – inovacijski park“, naglasio je Golubić te dodao kako će Županija nastaviti pružati podršku i Veleučilištu u Križevcima.

U području zdravstvene skrbi najveća investicija odnosi se na Dom zdravlja u Križevcima, ukupne vrijednosti 8,5 milijuna eura, od čega je 4 milijuna eura planirano za drugu fazu u 2026. godini. Nastavlja se i ulaganje u Dom zdravlja u Đurđevcu, gdje je za prvu fazu osigurano 170 tisuća eura uz nastavak projekta u 2026. godini.

Županija se prijavila i na projekt „Pozdrav 2“ ukupne vrijednosti 2,5 milijuna eura, namijenjen uređenju ambulanti i nabavi opreme, a osigurano je i 30 tisuća eura za sufinanciranje prijevoza onkoloških bolesnika te 40 tisuća eura za projekt Zelena uputnica usmjeren na preventivne vježbe za starije osobe.

U sklopu provedbe projekta „Mobilne ambulante“, potpisali smo ugovor o nabavi dva vozila mobilnih ambulanti ukupne vrijednosti više od 250 tisuća eura kojima će se dodatno unaprijediti zdravstvena skrb u ruralnim područjima.

Što se tiče sektora socijalne skrbi, župan je spomenuo kako se, uz redovna sufinanciranja projekata poput sigurne kuće, rane intervencije i pomoći osobama starije životne dobi, odlučilo osigurati 50.000 eura za Udrugu Latice kako bi im se pomoglo u kupnji kuće za korisnike, a podržat će se i sve ostale udruge koje brinu o osobama s invaliditetom, intelektualnim teškoćama i djeci s teškoćama u razvoju. Za projekt Centra za starije osobe u Đurđevcu u sljedećoj je godini osigurano 400.000 eura, a Županija je ukupno osigurala 1,2 milijuna eura, što će doprinijeti povećanju smještajnih kapaciteta, a s istim ćemo ciljem osigurati 250.000 eura za dogradnju Doma za starije i nemoćne u Koprivnici. Nakon izrade projektne dokumentacije, u planu je 2027. započeti s radovima što će u konačnici donijeti novih 200-tinjak mjesta, a sa 90.000 eura sufinanciramo i udruge umirovljenika koje osiguravaju dnevne i poludnevne boravke na području naše županije, s time da ćemo se tu dodatno povezati s općinama.

Što se tiče gospodarstva, regionalnog razvoja i turizma, osigurano je 15,5 milijuna eura, gdje samo na turizam otpada 12,5 milijuna. Kako je pojasnio župan Golubić, to se ponajprije odnosi na kapitalni projekt rekonstrukcije dvorca Inkey, od kojeg se očekuje stvaranje uspješne turističke priče koja će doprinijeti boljim truističkim pokazateljima naše županije. Povećavaju se i sredstva za sufinanciranje županijske Turističke zajednice, na 300.000 eura te se očekuje raspisivanje natječaja za direktora kao i novi projekti i programi.

“Za ravnomjerni razvoj naše županije osigurano je dodatnih 400.000 eura, namijenjeno jedinicama lokalne samouprave, a ukupno ulažemo oko milijun eura. Time će se jedinicama lokalne samouprave omogućiti uspješno provođenje europskih projekata i ulaganja u infrastrukturu, jer smo to prepoznali kao prioritet u dosadašnjoj komunikaciji”, istaknuo je župan Golubić.

Za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i prirode predviđeno je oko milijun i pol eura, s time da na sektor poljoprivrede otpada gotovo 900.000 eura, što će biti od velikog značaja za poljoprivrednike suočene s elementarnim nepogodama. Za potpore male vrijednosti tako će biti namijenjeno 600.000 eura, a 200.000 eura usmjerit će se u projekte navodnjavanja. Župan je pojasnio kako je prije svega riječ o Velikom Pažutu, ukupne površine preko 360 hektara, a u planu je još nekoliko lokacija te je zahvalio Hrvatskim vodama, poljoprivrednicima i tvrtki Podravka na suradnji, obzirom da naša županija dosad nije povukla sredstva u tom dijelu.

Za prometnu infrastrukturu i energetiku osigurano je preko 5 milijuna eura, gdje najveći udio ima županijski i međužupanijski linijski prijevoz putnika, a taj smo projekt pokrenuli među prvim županijama. Za energetsku obnova zgrade županije na Florijanskom trgu osigurano je 850.000 eura, a za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (fotonaponske elektrane) 250.000 eura.

Mnogo se ulaže i u sektor zaštite i spašavanja, s time da je za županijsku Vatrogasnu zajednicu osigurano najviše sredstava dosad, 280.000 eura, s fokusom na ulaganje u djecu i mladež koji su budućnost vatrogastva. Povećana su i sredstva za rad Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Koprivnica, koja će na raspolaganju imati 60.000 eura.

Za kulturu je osigurano gotovo 450.000 eura, dok je za sport i tehničku kulturu predviđeno 729.000 eura, s time da se uvodi financiranje vrhunskog sporta, što dosad nije bilo u stavkama proračuna. Također se nastavlja s podrškom nacionalnim manjinama, gdje se za rad vijeća i predstavnika osigurava 64.000 eura, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu.

“Što se tiče planiranja proračuna, držali smo se realnih okvira, u skladu sa sredstvima koje imamo iz izvornih prihoda te realizacijom europskih I nacionalnih projekata na koje se prijavljujemo,”, zaključio je župan.

Na konferenciji je naglašeno kako prijedlog proračuna predstavlja stabilan financijski okvir koji omogućuje daljnji razvoj Koprivničko-križevačke županije, unapređenje javnih usluga te podizanje kvalitete života svih stanovnika.