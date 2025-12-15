Večeras predavanje o Nemčićevom putositničarenju od Ludbrega do Venecije i Padove i natrag

Ogranak Matice hrvatske u Križevcima i Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci pozivaju na predavanje “Prema jugu broditi: Nemčićevo putositničarenje od Ludbrega do Venecije i Padove i natrag”, koje će održati dr.sc. Dubravka Dubravec Labaš, viša lektorica na Odsjeku za talijanistiku Filozofskog fakutleta Sveučilišta u Zagrebu.

Odabrane tekstove iz Nemčićevih Putositnica čitat će Martina Valec-Rebić i Danijela Zagorec. Predavanje će se održati u ponedjeljak, 15. prosinca 2025. u Gradskoj knjižnici s početkom 18:30 sati.

Dr. sc. Dubravec Labaš rođena je 17. studenoga 1967. godine u Cubincu, općina Križevci. Godine 1992. diplomirala je francuski jezik i književnost te talijanski jezik i književnost. Znanstveni magistarski rad pod naslovom Poetika Grazie Deledde obranila je 2003. i stekla akademski stupanj magistra znanosti. Stupanj doktora znanosti stekla je 2019. doktorskom disertacijom Vlastiti identitet u tuđim očima : od autopredodžbe talijanskog jezika, kulture i civilizacije do heteropredodžbe u hrvatskom kontekstu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Od 1992. do 1994. radi kao prevoditeljica u Centru za ljudska prava pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, potom od 1993. do 2003. kao profesorica talijanskoga jezika u Školi za strane jezike „Sova” – Varšavska 14. Od ak. god. 2003./2004. radi kao vanjska suradnica na Odsjeku za talijanistiku, a 2005. zaposlena je na Filozofskom fakultetu, u zvanju višeg lektora. Sudjeluje na stručnim i znanstvenim kongresima u domovini i inozemstvu, a kao istraživačica radi na nekoliko znanstvenih projekata MZOŠ-a i FF-a. Mentorira završne i diplomske radove. Članica je programskih i organizacijskih odbora znanstveno-stručnih skupova i recenzentica radova u zbornicima i časopisima.

Bila je članica Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu (2009. – 2013.), članica Vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu (2018. – 2020.) i članica Senata Sveučilišta u Zagrebu (2025.). Godine 2010. dobila je talijansku Književnu nacionalnu nagradu „Grazia Deledda” za rad Grazia Deledda i „mala rimska avangarda” u kategoriji „Studije o Deleddi”, a 2024. članica je povjerenstva za dodjelu Nagrade „Grazia Deledda” (kategorija Studije o Deleddi).

Predavala je na Sveučilištu za strance u Perugi, na Katoličkom sveučilištu Peter Pazmany u Budimpešti, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Prevodi s talijanskog i na talijanski jezik stručne i književne tekstove, tekstove s područja religije, ekonomije, povijesti i povijesti umjetnosti. Prevela je 15 knjiga (s talijanskog na hrvatski i obratno) te priličan broj novela, književnih, znanstvenih i stručnih članaka.