U županijski Dom zdravlja stižu dva vozila u sklopu projekta „Mobilne ambulante“

U srijedu je u Ministarstvu zdravstva potpisan tripartitni Sporazum o davanju 33 vozila mobilnih ambulanti opće/obiteljske medicine na korištenje 25 domova zdravlja diljem Hrvatske, u sklopu provedbe projekta „Mobilne ambulante“ financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, od kojih su dva vozila osigurana za Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije.

Sporazum je, uz ravnateljicu županijskog Doma zdravlja Željku Fruk i ministricu zdravstva Irenu Hrstić, potpisao koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, a događanju je prisustvovala i pročelnica Službe ureda župana Aldijana Matić Horvat. Pojedinačna cijena vozila iznosi 129.500 eura, odnosno ukupno 259.000 eura za dva vozila županijskog Doma zdravlja, a ujedno će se provesti i edukacija timova. Isporuka prvog vozila očekuje se sljedeći tjedan.

Ministrica doc. dr. sc. Hrstić tom je prilikom izjavila: „Projekt mobilnih ambulanti predstavlja značajan iskorak u mijenjanju paradigme primarne zdravstvene zaštite – pacijent više ne putuje prema sustavu, nego sustav dolazi pacijentu na kućni prag. Time jačamo primarnu zaštitu i podižemo kvalitetu života u ruralnim i udaljenim područjima, što donosi i demografsku revitalizaciju.“

U suradnji sa županijama i domovima zdravlja uspostavlja se sustav mobilnih ambulanti, odnosno ambulantnih vozila za primarnu zdravstvenu zaštitu za ruralna, udaljena i otočna područja, a vozila će biti opremljena suvremenom medicinskom i tehničkom opremom. Kako bi se osigurala dugoročna održivost i funkcionalnost takve skrbi, mobilne ambulante bit će ugovorene s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje kao novi oblik pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite.

Što se tehničkih značajki tiče, mobilne ambulante bit će specijalizirana vozila kombi/kamper s odvojenim prostorom za pregled pacijenata, klimatizacijom, priključkom za električnu energiju, spremnicima za vodu, kemijskim WC-om, rampom za invalidska kolica i hidrauličnim stepenicama. Unutarnji prostor uključuje radni stol, prijenosna računala, hladnjak za lijekove, ležaj za pregled, infuzijske držače te sve potrebne medicinske uređaje – od EKG-a i defibrilatora do osnovnih instrumenata i lijekova.

U koordinaciji s ravnateljima domova zdravlja, timovi liječnika, medicinske sestre/tehničara i vozača obilazit će mjesta u kojima zdravstvena usluga nije dostupna, odnosno nema ordinacija, pružajući usluge pregleda, ordiniranja terapije, izdavanja recepata i uputnica te kućne posjete nepokretnim bolesnicima.

Uz kontinuirana ulaganja Koprivničko-križevačke županije u unaprjeđenje zdravstvenog sustava, modernizaciju medicinske opreme i mjere za ostanak liječnika, vrijedi dodati kako ovaj projekt mobilnih ambulanti predstavlja važan iskorak u većoj dostupnosti i kvaliteti zdravstvene zaštite, s naglaskom na starije i teško pokretne stanovnike.

Ova konkretna poboljšanja dio su šire strategije Vlada Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva usmjerene prema modernizaciji hrvatskog zdravstvenog sustava. U mandatu ove Vlade osigurano je gotovo 3 milijarde eura za modernizaciju bolnica, nabavu suvremene medicinske opreme i digitalizaciju, čime se nastavlja graditi povjerenje građana u javni zdravstveni sustav.