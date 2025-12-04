Novi naslovi u Gradskoj knjižnici

STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL

SANDRA PAOVIĆ: VOLIM ŽIVOT / Željko Žutelija; [fotografije Mare Milin … et al.]. – Zagreb: Rocky, obrt za usluge, 2024.

Volim život, autora Željka Žutelije, priča je o legendarnoj Sandri Paović, ženi koja je smrti prkosila snagom kakva se rijetko viđa. Od sjajnih sportskih trenutaka do brutalnih izazova života, ovo je ispovijest koja pokazuje da, kad padneš, uvijek možeš ustati – i pobijediti. Nakon što je prometna nesreća 2008. godine prekinula njezinu stolno-tenisku karijeru, prognoze su bile mračne: šanse da ponovno prohoda bile su gotovo nepostojeće. Ali Sandra nije pristala na život bez borbe. Kroz godine upornosti i truda, ne samo da se vratila životu nego je ponovno stala za stol, osvojivši paraolimpijske medalje i postavši simbol ustrajnosti i nade. Za sve one koji se bore, koji sumnjaju, koji žele odustati, Sandra ima poruku za vas: nikad ne prestajte vjerovati u plan koji život ima za vas!

˝Volim život˝ nije samo knjiga o sportu, tragedijama i pobjedama, već je svjetionik nade za sve koji prolaze kroz vlastite bitke. Uz Žutelijino snažno pripovijedanje i Sandrinu nevjerojatnu priču, ova knjiga postaje inspiracija svima koji trebaju podsjetnik da je svaki pad prilika za novi uspon – i da ljubav prema životu može pobijediti i ono naizgled nepobjedivo.

BELETRISTIKA

U KUĆI I U VRTU BILO JE MNOGO CVIJEĆA: (IZ ARHIVE ILI DOK JE ŽIVOT BIO CVIJEĆE) / Gabrijela Rukelj Kraškovič. – Zagreb: Naklada OceanMore, 2025.

U ovoj biografskoj prozi, prvijencu likovne umjetnice, kroz niz fragmentarnih sjećanja i flashbackova u prošlost oživljeno je autoričino djetinjstvo osamdesetih godina prošlog stoljeća, potom njezina mladost i neposredna sadašnjost. Autorica se sjeća kuće sa cvijećem u kojoj je odrasla, majke i oca koji su je posvojili te potom disfunkcionalne biološke majke i oca. Uvjerljivo portretirajući osobe koje su je donijele na svijet i one koje su je odgajale, autorica dočarava složene, katkad kontradiktorne emocije koje se reflektiraju u gubicima, tugovanju, uskraćenosti, ali i pomirenju. Ova proza, osim analize karaktera, oslikava i društveni kontekst u kojem je autorica odrastala i sazrijevala, sve do današnjeg doba.

Rijetko se kad u književnosti ovako iznenada i potpuno neočekivano pojavi glas toliko originalan, začudno nesputan i važan da je potrebno zastati i čuti što nam govori. Točno je takav glas Gabrijele Rukelj Kraškovič, koja je izronila iz prostora duboko proživljena životna iskustva kako bi u svojim proznim zapisima autentičnim i potresnim pripovijedanjem donijela potpuno novu definiciju obitelji. Dok progovara o ljubavi, opsesijama i strastima, svim vrstama zanemarivanja, obiteljskom nasljeđu te bolestima i na koncu – o cvijeću, Rukelj Kraškovič istovremeno ispisuje potresnu elegiju i glasnu proslavu života. “Takav dan je pomalo svečan“, poručuje u davnom šlageru jedan od autoričinih heroja iz ovog rukopisa. A ova knjiga zapisa iz arhive jednog djetinjstva, djevojaštva ali i protagonističine sadašnjosti, bez ikakve je sumnje prava mala svečanost za čitatelja. –Tomislav Zajec

DJEČJI ODJEL

MALVARINA: ŽELIM BITI VJEŠTICA / Susanna Isern; [ilustracije] Laura Proietti ; prevela Marta Agičić. – Zagreb: Ibis grafika, 2025.

Citat iz teksta:

Ova se priča dogodila u dolini.

Ali ne u bilo kakvoj dolini, nego u začaranoj dolini. Njome su vladale tri vrlo zlobne vještice, poznate i strašne po svojim jezivim čarolijama.

Da, znam, već ti se koža ježi, možda ti zubi lagano cvokoću. Ali kad bi ti, kao i ja, imao želju postati prava vještica, i ti bi pozvonio

na vrata Zabranjenog dvorca…

Ova neobična priča o djevojčici koja sanja da postane vještica uz malu dozu magije nasmijat će vas i očarati njenim nestašlucima!

POLICA STRIPOVI

VRANA / [crtež i scenarij] James O’Barr; [prijevod Ana Anušić]. – Zagreb: OZ Comics, 2023.

Ovaj emocijama nabijen strip postao je undeground klasik skoro od samih početaka te je jedan je od onih indie fenomena poput “Sin Cityja”, “Judge Dredda” i “Maske” zbog kojeg su stripovi zaradili naziv grafičke novele.

Vrana je fiktivni antijunak pravog imena Eric Draven, kojeg je izvorno stvorio američki umjetnik James O’Barr 1981. godine. Glavni lik je uskrsli osvetnik kojeg je nadnaravna vrana vratila u život kako bi osvetio svoje ubojstvo i smrt svoje zaručnice. Do danas, strip je osvojio brojne nagrade, kao i brojna izdanja, spinoffe i ekranizacije, a prvo hrvatsko izdanje izdavačke kuće Oz Comics dolazi u velikom formatu i tvrdom uvezu.