Četvrtak na zvjezdarnici: Iznimno bez dnevnog promatranja

Saturn u raznim fazama tijekom godina. Ovoga trenutka vidimo ga kao na slici dolje lijevo (foto: unsplash.com)

Ekipa sa zvjezdarnice u terminu kada se uobičajeno odvija promatranje Sunca bit će prisutna na predavanju prof. dr. sc. Ivice Puljka i dr. sc. Tonija Šćulca u Osnovnoj školi Ljudevita Modeca, u sklopu 7. Znanstvenog turnira. Zbog toga se promatranje Sunca od 14 do 15 sati iznimno neće održati.



Večernje promatranje, s početkom u 19 sati, i dalje je u planu – naravno, ukoliko to nebo „dopusti“. U tom slučaju „junak večeri“ ostaje Saturn, a i Mjesec je ovoga četvrtka u vrlo povoljnom položaju za promatranje, budući da će sutra dosegnuti fazu prve četvrti.



Jupiter se počinje pojavljivati na večernjem nebu, no u to je vrijeme još vrlo nisko na istočnom horizontu (danas izlazi u 19:35), pa je upitno hoćemo li ga moći vidjeti u ranijim večernjim satima zbog zgrada i drveća koje zaklanjaju taj dio horizonta.