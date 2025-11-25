Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1527

Glazba grupe Chui otputovala je u svemir u ovom našem malom satelitu (foto R.Matić)

U Temi Krugova slušamo peti isječak predavanja popularizatora astronomije sa zagrebačke zvjezdarnice Damira Hržine. Radi se o predavanju na ovogodišnjim Danima meteorita Križevci 24. lipnja. Naslov predavanja bio je Od Sunca do ruba Sunčeva sustava. Slušamo završetak predavanja, o Oortovom oblaku i diskusiju nakon njega.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Tumtum Anyje Damiron i Pabla Pina, u kutku za mlade Priče za laku noć za mlade buntovnice: 100 inspirativnih djevojaka koje mijenjaju svijet Ame Kwarteng, na odjelu beletristike Narrenturm: Husitska trilogija knjiga prva Andrzeja Sapkowskog, a na stručno-znanstvenom odjelu Kako doista funkcionira svijet Vaclav Smila. Najavljujemo i događanja u multimedijskoj dvorani knjižnice ovaj tjedan.



Na današnji datum rođeni su Franjo Rački, Carl Benz, Franjo Bučar, Milutin Cihlar Nehajev, Lope de Vega, Giuseppe Giovanni Battista Guarneri, Franz Xaver Gruber i Andrew Carnegie, potpisan je Antikominterna pakt, Međunarodni je dan protiv nasilja nad ženama, Albert Einstein je predstavio opću teoriju relativnosti, potonuo je Britannic, prvi je puta prikazana predstava Mišolovka (The Mousetrap) Agathae Christie, umro je Fidel Castro, a nedavno je umro Branko Ivanda.



U Vijestima Krugova govorimo o tezi da je pronađena Atlantida, o novom otkriću u Velikoj piramidi u Gizi te o otkriću u podmorju oko Pašmana.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo mogućnost života u zviježđu Kasiopeje, svemirski otpad koji je spriječio Kineze da se vrate iz svemira, utrku između tvrtki Blue Origin i SpaceX, te najavljujemo predavanje prof. Ivice Puljka i Tonija Šćulca o evoluciji svemira u srijedu, 26. studenoga u gradskoj knjižnici.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Virgila Thomsona, Ilje Hurnika, Matije Bravničara, Petra Iljiča Čajkovskog, Stevea Rotheryja, Erica Claptona, Percyja Sledgea, te grupa Radiohead i Chui.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1527 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 25. studenoga od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



