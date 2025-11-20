Četvrtak na zvjezdarnici: Sunce i Saturn

Upoznavanje večernjeg neba s terase križevačke zvjezdarnice (foto iz arhive AD Perzeidi)

U razdoblju smo godine kada zbog čestih nepovoljnih vremenskih prilika ne možemo očekivati da će se planovi promatranja neba lako ostvariti. Usprkos tome, križevačka zvjezdarnica i dalje je četvrtkom otvorena za nenajavljene besplatne posjete, u kojima se može ostvariti barem razgledavanje zvjezdarnice i njezinih uređaja za promatranje neba. Vrata zvjezdarnice otvorena su od 14 do 15 sati i od 19 do 20 sati. U slučaju vedrog neba, danju se može promatrati Sunce i pojave na njemu, a navečer je ovoga četvrtka, 20. studenoga, u povoljnom položaju za promatranje Saturn. Mjesec ne možemo vidjeti jer je u fazi mlađaka, pa će biti vidljiv sljedećega četvrtka.