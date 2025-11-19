Tri dana do gemišt pank spektakla u Klubu kulture

Gemišt ili Zabok pank, podžanr je punka za kojega nikad nije bilo upitno je li umro ili je još živ. Specifičan zvuk stvorili su mladići iz Hrvatskog Zagorja, koji od devedesetih godina prošlog stoljeća žare i pale klubovima i festivalima koji drže do sebe. Danas u formi četvorke nastupa – Zadruga.

Za prave znalce zvuka, Zadruga je važna gotovo koliko i Phil Spector – tvorac “Zida zvuka” (eng. Wall of sound), producent albuma Ramonesa, Ronettes, Johna Lennona, George Harrisona i mnogih drugih. Od prvog ritma bubnja, beskonačnog naguravanja u pitu, turiranja Stihlovke ili Husqvarne (ovisno o raspoloženju frontmena Kreša), koncert Zadruge je iskustvo za sebe.

Kao što smo već pisali u prvoj najavi, Zadrugu danas čine Kreš (frontman), Ico (bubnjevi), Nidžo (bas gitara) i Krumpa (gitare). U Križevcima su u nešto drugačijoj postavi nastupili daleke 2008. godine, kada im je vjerna publika osigurala Stihlovku, nakon što su čuli da je bend došao bez ove obavezne opreme.

Hoće li večer otvoriti energična Od blata do neba, koju marku motorne pile trenutno zastupaju Zadrugari, tko će biti rekorderi večeri po unesenoj litraži gemišta i udisanim količinama lancola – dođite i uvjerite se sami.

Ne znaš ti kaj je to, rokenrol mužika, to nije sad u trendu…

Ulaznice za ovaj koncert moguće je kupiti na Entriju – POVEZNICA, u Mail Boxes Etc. te Art Rock Caffeu. Koncert će se održati u Klubu kulture u subotu, 22. 11. s početkom u 22 sata. Vidimo se u Klubu, kojemu ovim putem želimo sretan 20. rođendan!

Posel gda je došel kraju

Sunce već je slabe grele

Vputil sam se prema domu

Dosta je za denes bile

Traktor kak da sam je stal

Tam de piše gostiona

Prašinu bum z puta spral

Traktora je tuj kolona (Dvaput po dva, Od blata do neba, 1993).

*** Ovo nije sponzorirani članak za motorne pile, traktore ili poljoprivrednu opremu bilo kojeg proizvođača. ***