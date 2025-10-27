Koncert Zadruge za 20. rođendan Kluba kulture

Za nešto manje od mjesec dana, Klub kulture proslavit će svoj dvadeseti rođendan uz koncert Zadruge. U subotu, 22. studenoga, križevački će pankerski puk napokon dočekati povratak zabočkih legendi – Zadruga je nastupila na jednom od ranih izdanja Culture Shock Festivala, koji su tada organizirale Udruga P.O.I.N.T. i Udruga K.V.A.R.K..

Razlog za veselje u ovoj prigodi svakako je dugovječnost najdražeg nam križevačkog ne-vinskog podruma, kroz 20 godina rada održani su odlični koncerti lokalnih, regionalnih i svjetskih glazbenih imena. U Klubu su svojedobno nastupali Dubioza kolektiv, Let 3, Atheist Rap, KUD Idijoti, Rade Šerbedžija, Kojoti, Josipa Lisac, Hladno pivo, Vedran Božić i Telefon Blues Band, Andrew Weatherall i mnogi drugi.

Zadruga, Od blata do neba, 1993.

Zadruga je jedan od beskompromisnih bendova s naših prostora, koji je ostao vjeran svom prvotnom, sirovom i žestokom zvuku, a osim toga i tekstovima za koje vrijede isti epiteti. Kao što su istaknuli u jednom od intervjua, osnovani su u Zlataru, 1990. godine. Od samog početka članovi benda su frontmen Krešimir Končevski Kreš te gitarist Krunoslav Dobričević Krumpa, danas uz njih Zadrugu čine basist Nikola Herceg Nidžo i bubnjar Ivica Dajak Ico.

Od blata do neba, Dok bil sam mlad, Ja živim vu malomu selu, Krava, Guska, Tan du gej i mnoge druge numere križevačka će publika pjevati u glas. U pretprodaju je pušteno 100 ulaznica, dostupne su na platformi Entrio.hr – POVEZNICA te u fizičkom obliku u Art Rock Caffeu i poslovnici Mail Boxes Etc. Preporuka je uloviti svoje karte na vrijeme, jer velika je šansa da će se rasprodati u kratkom roku, pa da ne bude poslije Dok bil sem još tolike mlad da pameti nisam imel ni male….

Vidimo se u Klubu!