[FOTO] Županijski stručnjaci obilježili Europski dan svjesnosti o antibioticima: “Ne uzimajte antibiotike na svoju ruku i držite se savjeta liječnika!”

Povodom Europskog dana svjesnosti o antibioticima koji se svake godine obilježava 18. studenog i Svjetskog tjedna svjesnosti o antimikrobnim lijekovima koji se obilježava od 18. do 24. studenoga, u ponedjeljak je u prostorijama Županijske uprave Koprivničko-križevačke županije održana konferencija za medije s ciljem podizanja svijesti o odgovornoj upotrebi antibiotika. Dio je to kampanje koja se provodi u sklopu projekta „Upravljanje primjenom antimikrobnih lijekova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Koprivničko-križevačkoj županiji“, a glavna tema ove godine je „Od otpornosti do otpornosti: zdravstveni djelatnici predvode promjenu“.

Europska tema ističe ključnu ulogu zdravstvenih djelatnika – liječnika, ljekarnika, medicinskih sestara, javnozdravstvenih stručnjaka i drugih – u stvaranju otpornijih zdravstvenih sustava koji se mogu suočiti s izazovima antimikrobne rezistencije. Oni su prvi koji svojim znanjem, empatijom i odgovornošću potiču promjenu – od otpornosti mikroorganizama prema otpornosti društva.

Podsjetimo, antimikrobna rezistencija (AMR) nastaje kada bakterije, virusi, gljivice i paraziti razviju otpornost na lijekove koji se koriste za njihovo liječenje. Najčešće je posljedica neprimjerene ili prekomjerne uporabe antibiotika, ali i nepravilnog zbrinjavanja lijekova i infekcija u zajednici. Prema Europskoj komisiji, AMR je jedna od tri najveće prijetnje javnom zdravlju, odmah iza srčanih i moždanih bolesti. Ona otežava liječenje infekcija, ugrožava kirurške zahvate, liječenje imunokompromitiranih bolesnika, transplantacije i onkološke terapije.

Na početku konferencije okupljene je pozdravio župan Tomislav Golubić te zahvalio Timu za antimikrobno upravljanje koji djeluje u Općoj bolnici “Dr. Tomislav Bardek” u Koprivnici (A-tim), a koji se sastoji od liječnika obiteljske medicine te bolničkih i javnozdravstvenih stručnjaka. Ovaj tim je prvi takvog tipa u Hrvatskoj, osnovan s namjerom da se antibiotici racionalno primjenjuju, kako u primarnoj zdravstvenoj zaštiti tako i u bolničkom okruženju.

„Europska komisija je antimikrobnu rezistenciju označila kao jednu od tri najveće prijetnje zdravlju naših građana. Županija podržava sinergiju primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, a sve naše ustanove rade na tome da se smanji upotreba antibiotika i postoje indikatori da to ide u dobrom smjeru. Poruka građanima je da ne uzimaju antibiotike na svoju ruku i da se drže savjeta liječnika, kako ne bismo doprinijeli velikom problemu antimikrobne rezistencije koji će ugroziti naše zdravlje. Hvala A-timu za antimikrobno upravljanje, vi ste primjer kako suradnja može donijeti pozitivne pomake i zahvaljujem vam na svemu što činite. Županija će vam i nadalje biti podrška u svakom smislu“, dodao je župan Golubić.

Članice Tima za antimikrobno upravljanje Opće bolnice Koprivnica, zatim su predstavile su svoja iskustva i rezultate u borbi protiv prekomjerne i nepravilne upotrebe primjene antibiotika.

Specijalistica kliničke farmacije u OB Koprivnica, magistra farmacije doktorica znanosti Darija Kuruc Poje zahvalila je Županiji na kontinuiranoj potpori, istaknuvši kako je prekomjerna upotreba antibiotika tiha prijetnja, a prema izvješću Svjetske zdravstvene organizacije jedan od šest građana koji dobiju infekciju bit će otporan na antibiotike. Važna je suradnja stručnjaka iz različitih sektora kako bi se ustanovila pravilna primjena antibiotika, a što se tiče slike Hrvatske, pokazuje se da rezistencija raste od sjevernih prema južnim dijelovima i od zapada prema istoku.

„Drago nam je što edukacijama i našom kampanjom uspijevamo smanjiti potrošnju antibiotika i time rezistenciju te sačuvati antibiotike za buduće generacije. Unatrag nekoliko godina provodimo i edukacije za liječnike, s kojima odlično surađujemo te smo na taj način uspjeli smanjiti potrošnju antibiotika za akutne respiratorne infekcije čak za 25 posto. Jedna smo od prvih županija koja je u A-tim uvela i primarnu zdravstvenu zaštitu jer više od 90% potrošnje antibiotika otpada na njih. Zahvaljujem i sestri za bolničke infekcije Dariji Pavliček, naime imali smo pilot projekt gdje smo išli u vrtiće i djecu nakon pranja ruku testirali UV lampama, te smo im uručili diplome, koje su tiskane u suradnji sa Županijom. Nadamo se kako ćemo ovim projektom postići vrijedne rezultate“, istaknula je Kuruc-Poje.

Specijalistica infektologije dr. Nataša Balog Turi kazala je kako je prekomjerna i nepravilna upotreba antibiotika velik problem, odnosno kako bi se trebali koristiti za bakterijske infekcije i da se često prepisuju u neadekvatnoj dozi, a i sami pacijenti ih pravilno ne koriste. Antibiotike bi trebalo uzimati isključivo prema preporuci liječnika i na način kako je propisano. U ovim zimskim mjesecima najčešće je riječ o virusnim bolestima, oko 80 svih respiratornih bolesti, i tu upotreba antibiotika neće pomoći te se preporučuju simptomatske mjere liječenja, poput mirovanja, hidracije, lijekova za snižavanje temperature i sličnog.

Specijalistica kliničke mikrobiologije u županijskom Zavodu za Javno zdravstvo dr. Lana Šepec dodala je kako su oni konzilijarno-dijagnostička djelatnost i bave se ispitivanjem bakterija na antibiotike te da sve više pacijenata zaprimljenih u bolnicu već imaju bakterije koje su rezistentne na prvu liniju antibiotika. Također je upozorila na prekomjernu i neadekvatnu primjenu antibiotika, gdje pacijenti ili to zahtijevaju od liječnika primarne medicine ili uzimaju lijekove na svoju ruku, što sve vodi rezistenciji. Upravo zbog toga što je veća rezistencija, to je manja paleta antibiotika koji se mogu primijeniti i onda je obavezno ispitivanje osjetljivosti bakterija na određeni antibiotik. Liječnicima je preporučila, ukoliko imaju dvojbe oko virusne ili bakterijske infekcije, da pošalju pacijente na mikrobiološke pretrage, a savjet mogu dobiti i u vezi vrste antibiotika koji mogu primijeniti.

Daria Pavliček, viša medicinska sestra za kontrolu bolničkih infekcija, govorila je o tome kako motivirati vrtićku djecu za higijenu ruku, gdje je naglasila kako to rade preko vizualnih medija, fotografija, slikovnica, pjesmica i sličica, a djeci je posebno zanimljiv pokus bježeće bakterije s paprom i sapunom. Za svoj trud su nagrađena prigodnim diplomama, što im je dodatna motivacija da usvoje zdrave navike.

Ana Posavec Andrić, doktorica medicine i specijalistica obiteljske medicine županijskog Doma zdravlja, koja je dodala kako primjećuje, bar među mlađim pacijentima, svjesnost o nepotrebnom uzimanju antibiotika te je naglasila kako svakom upotrebom antibiotika zapravo uništavamo i one zdrave bakterije koje nam trebaju u organizmu. Također smatra kako se mladi, zdravi ljudi često s većinom infektivnih bolesti mogu izboriti zdravim načinom života te da treba ojačati vlastiti imunitet, a ne se samo oslanjati na antibiotsku terapiju.

Snaga zajednice leži u suradnji i međusobnom povjerenju. Zdravstveni i nezdravstveni djelatnici, uz potporu građana, mogu zajedničkim radom učiniti veliku razliku. Odgovornom primjenom antibiotika, promicanjem higijene i edukacijom javnosti gradimo otpornije društvo – zajednicu koja se ne odupire promjeni, nego ju predvodi.

Dodajmo kako su današnjoj konferenciji prisustvovali i pročelnice županijskih upravnih tijela Aldijana Matić Horvat i Marijana Lokotar te pomoćnik pročelnice Karlo Sigetić.