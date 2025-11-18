Noć kazališta održana u organizaciji POU Križevci

Pučko otvoreno učilište Križevci i ove se godine s ponosom priključilo tradicionalnoj Noći kazališta. U prepunoj podrumskoj dvorani Hrvatskoga doma mali i veliki posjetitelji uživali su u razigranoj predstavi Lutkarskog kazališta Djed i repa, pod vodstvom naše Tomislave Topolovec.

– Dvoranu je ispunio veseli dječji smijeh i gromoglasan pljesak za naše male lutkare koji su pokazali koliko su talentirani, kreativni i hrabri na pozornici. Poručili su zadovoljni organizatori iz Pučkog otvorenog učilišta Križevci, uz zahvalu svim posjetiteljima.