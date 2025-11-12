Parasportska udruga Križevci organizira sportsku manifestaciju

Nakon uspješno završenog prvog izdanja Križevačke parasportske lige, sportske aktivnosti za osobe s invaliditetom u Križevcima nastavljaju se i dalje.

S obzirom na to da je projekt Križevačke parasportske lige izazvao velik interes od strane osoba s invaliditetom s područja Koprivničko-križevačke županije, te dobio potporu Grada Križevaca, Udruge osoba s invaliditetom Križevci i Križevačkog parasportskog saveza, Parasportska udruga Križevci odlučila je ponovno sportom animirati osobe s invaliditetom.

Naime, u organizaciji spomenute udruge, u petak 14. studenog, održat će se manifestacija pod nazivom Natjecanje osoba s invaliditetom u sportovima. Sudjelovat će hrvatski ratni vojni invalidi i ostale osobe s invaliditetom s područja tri hrvatske županije – Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Varaždinske. Na natjecanju će se okupiti oko 50 natjecatelja iz devet udruga, dok će se natjecanja održati u prostorijama DVD-a Bukovje.

Sudionici će se okušati u raznim sportskim disciplinama kao što su pikado, viseća kuglana, belot i igra nabaci krug, a ovo hvalevrijedno sportsko događanje održat će se u duhu fair-playa, prijateljstva i zdravog sportskog rivalstva. Okupljanje natjecatelja je od 9 sati, dok bi natjecanje trebalo započeti u 10 sati.

Cilj sportske manifestacije ‘Natjecanje osoba s invaliditetom u sportovima’ je promicanje sporta, druženja i inkluzije osoba s invaliditetom te jačanje suradnje između udruga na području Republike Hrvatske. Nadam se da će se sve osobe s invaliditetom i hrvatski ratni vojni invalidi dobro zabaviti te postići što bolje rezultate – kazao je predsjednik Parasportske udruge Križevci Zlatko Jurić.

Po završetku natjecanja sudionicima će biti dodijeljene medalje i pehari, a iste će dodijeliti Križevački parasportski savez, točnije njihova predsjednica Nadica Mesar. Nakon natjecanja svi sudionici moći će se okrijepiti uz ručak koji je planiran oko 13 sati.

