[FOTO] U Likovnoj galeriji otvorena izložba Damjana Abou Aldana

U petak je u Likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci otvorena 4. samostalna izložba Damjana Abou Aldana, na kojoj je predstavljeno 40 autorskih djela od kojih je 20 ulja na platnu, a 20 su ilustracije, crteži i tematski dizajn. Otvorenje izložbe je izvedbama opernih arija priredio bariton Marin Čargo iz zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta te Hrvatskog katoličkog sveučilišta, uz korepetitoricu Jelenu Stanković iz Glazbene škole Alberta Štrige Križevci.

– S obzirom da je prošlo deset godina od moje prve izložbe i gotovo osam od posljednje, a životne prepreke su me potaknule na umjetničku aktivnost, bio je trenutak za novu. Možda izložbe i ne bi bilo da me blaga kriza novog životnog desetljeća nije pogurnula prema odluci, a bivša ravnateljica Muzeja dr. Tea Hatadi je srdačno prihvatila ideju. Slikati, iako jest ugodno, nije potpuno bez napora, a onda „skrivati“ svoja djela zapravo taj napor obezvređuje, naveo je autor također u katalogu izložbe.

Abou Aldan je magistar filozofije i magistar sestrinstva, cijeli život živi u Križevcima. Profesionalno se bavi obrazovanjem, uglavnom zdravstvenih djelatnika, na srednjoškolskoj i visokoškolskoj razini. Autor je preko desetak stručnih knjiga i znanstvenih članaka. Slikanjem se bavi od 2008. godine, 2017. mu je objavljena prva ilustrirana priča „Svi moji svjetovi“, a 2020. druga „Tamo u oblacima“. Od 2020. bavi se i tematskim dizajnom.

– Svaki dio ima dvadeset izložaka – prvih 20 su ulja na platnu od kojih su neka već izlagana – no ovaj put – kako to biva, nerijetko i dorađena. Većina je nastala u proteklih pet godina. Prepuštam promatračima da procjene koliko je napretka ili odmaka od dosadašnjeg u njima. Drugi dio jest skup crteža, nacrta, dizajnerskih rješenja koji su nastali nakon 2020. g. a potaknuti narudžbom za potrebe jedne knjige. Tih prvih nekoliko crteže potaknulo me na kreiranje sličnih oblika imaginarnih mjesta koje sama zajedno sa novim ilustracijama nazvao Damidania. Ovdje je izbor njih 20 od stotinjak napravljenih, stoje u katalogu riječi autora izložbe.

– Čovjek je biće koje nije zadovoljno pukim postojanjem i traži načine da ostavi trag da jest postojao. Neki to rade na ovaj ili onaj način, kod mene je to, ne baš samo, kroz slikanje, ilustraciju i dizajn. No, treba napravljeno povremeno i javno izložiti na komentar i kritiku drugih. Hvala svima koji su odlučili svoje vrijeme pokloniti meni, neki putujući i nekoliko stotina kilometara, obratio se nakon otvorenja izložbe na društvenoj mreži sam autor. Izložba je otvorena do petka, 14. studenog, u terminima 10-13 i 17-19 sati.