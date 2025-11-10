Novi naslovi u Gradskoj knjižnici

STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL

GLAZBENA TERAPIJA / Gabriela Golubić, Tihana Juras. – Ivanić-Grad: G. Golubić, 2025.

“Materijal je osmišljen kako bi bio koristan svim stručnjacima u području obrazovanja – učiteljima, pedagozima, terapeutima i roditeljima koji žele obogatiti odgojno-obrazovni rad. Pruža uvid u teorijske osnove glazbene terapije i mindfulnessa, kao i konkretne primjere aktivnosti koje su osmišljene s ciljem razvoja emocionalne otpornosti, regulacije ponašanja i poboljšanja koncentracije kod djece. Naglasak je stavljen na integraciju ovih disciplina u svakodnevne nastavne i izvannastavne aktivnosti čime se djeci omogućuje da uče i razvijaju se u poticajnom i sigurnom okruženju.”

BELETRISTIKA

EVANĐELJE NOVOG SVIJETA / Maryse Conde; prevela s francuskog Ivana Šojat. – Zaprešić: Fraktura, 2025.

Na uskrsno jutro, u srcu karipskog dragulja, otoka Martinika, gospođa Ballandra pronalazi prekrasno novorođenče u štali među kopitima magarca te povjeruje da je ono Božji dar. Dijete, kojem nadjene ime Pascal, odmalena nosi teret misterioznog porijekla, dok ga prate glasine da je ni manje ni više nego sin Božji. Opterećen očekivanjima okoline, nakon što se prošire priče o njegovim čudesnim ribolovima i ozdravljenjima, kreće u potragu za svojim pravim roditeljima, ali i za svrhom postojanja. Ako je zaista božanskog podrijetla, o kojem je bogu uopće riječ i koja je njegova misija? Pascal se otiskuje na nevjerojatno putovanje, nepredvidivu pustolovinu Južnom i Sjevernom Amerikom. Putem susreće osebujne likove, strastveno se zaljubljuje, suočava se s intrigama, izdajama i okrutnostima, sa svijetom o kojem, odrastajući izoliran, nije gotovo ništa znao, od rasizma do mračnih strana globalizacije.

Ispisujući nanovo biblijsku priču, hrabro, maštovito i suvereno, nagrađivana autorica Maryse Condé majstorski oslikava izazove ljudske egzistencije, preispitujući pitanja identiteta, pripadnosti i sudbine, ali i probleme kapitalističke današnjice i kolonijalizma.

DJEČJI ODJEL

KRATKE PRIČE ZA 4 GODINE / [tekst Lindsey Dean]; [prijevod Filip Kozina] ; [ilustracije Izabel Perez]. – Zagreb: Naša djeca, 2025.

Zbirka kratkih priča za četverogodišnje mališane probudit će zanimanje za čitanjem i potaknuti njihov jezični razvoj. Upoznajte Bilija koji ne voli grašak, Mimi koja po cijele dane želi biti u pidžami i ostale likove kojima ćete se rado vraćati.

KUTAK ZA MLADE

DJEVOJKA S MEDVJEĐIM GOVOROM / Sophie Anderson; [ilustrirala Ivana Pjevac] ; [preveo i prelomio Vladimir Cvetković Sever]. – Redovno izd., prvi dotisak. – Zagreb: Mitopeja, 2023.

Roman fantastike! Dvanaestogodišnja Janka osjeća kako joj u selu nije mjesto, previsokoj i prekrupnoj, koliko god da ju njena Mamočka voli. Mamočka nije njena prava mama: pronašla ju je još kao malenu pred medvjeđom pećinom.

Kada dođe kraj zime Jankino će tijelo proći kroz nepovratne promjene, a odjednom će joj postati razumljiv govor životinja. Takva ne može ostati u selu, pa ona usred noći odluči otići u gvozd, ne bi li u njemu našla odgovore o sebi.