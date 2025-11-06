Četvrtak na zvjezdarnici: Promjena vremena večernjeg promatranja

Ovako ‘umjetnička inteligencija’ ilustrira ‘teoriju okrugle Zemlje’ (foto iz arhive AD Perzeidi)

Prognoza vremena povoljna je za planiranje promatranja Sunca danas, u četvrtak, 6. studenoga, od 15 do 16 sati, pa očekujemo teleskopima s terase križevačke zvjezdarnice vidjeti pjege na Suncu i pojave na rubovima Sunčevog diska. Večernje promatranje počinje sat ranije nego do sada, u 19 sati i tako će se zadržati do kraja veljače sljedeće godine. Nebom će ovoga puta dominirati puni Mjesec pa će onemogućavati promatranje objekata slabijega sjaja, što znači da se možemo nadati vidjeti bar Saturn, dok bismo Jupiter trebali čekati sve do iza 21 sat, jer tek tada izlazi. Ulazak na križevačku zvjezdarnicu slobodan je za sve zainteresirane bez prethodne najave.