Četvrtak na zvjezdarnici: Promjena vremena večernjeg promatranja

Ratko Matić 0
Ovako 'umjetnička inteligencija' ilustrira 'teoriju okrugle Zemlje' (foto iz arhive AD Perzeidi)
Ovako 'umjetnicka inteligencija' ilustrira 'teoriju okrugle Zemlje' (foto iz arhive AD Perzeidi)
Ovako ‘umjetnička inteligencija’ ilustrira ‘teoriju okrugle Zemlje’ (foto iz arhive AD Perzeidi)

Prognoza vremena povoljna je za planiranje promatranja Sunca danas, u četvrtak, 6. studenoga, od 15 do 16 sati, pa očekujemo teleskopima s terase križevačke zvjezdarnice vidjeti pjege na Suncu i pojave na rubovima Sunčevog diska. Večernje promatranje počinje sat ranije nego do sada, u 19 sati i tako će se zadržati do kraja veljače sljedeće godine. Nebom će ovoga puta dominirati puni Mjesec pa će onemogućavati promatranje objekata slabijega sjaja, što znači da se možemo nadati vidjeti bar Saturn, dok bismo Jupiter trebali čekati sve do iza 21 sat, jer tek tada izlazi. Ulazak na križevačku zvjezdarnicu slobodan je za sve zainteresirane bez prethodne najave.

Vezano
Vijesti

Četvrtak na zvjezdarnici: Promjena vremena dnevnog promatranja

Kultura

Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1524

Vijesti

Četvrtak na zvjezdarnici: Nepovoljna prognoza za promatranje kometa

Kultura

Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1523

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno