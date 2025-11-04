Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1525

Uz najavu zimskog radnog vremena križevačke zvjezdarnice – oprema za promatranje neba (foto iz arhive AD Perzeidi)

U Temi Krugova slušamo treći isječak predavanja popularizatora astronomije sa zagrebačke zvjezdarnice Damira Hržine. Bilo je to prvo od četiri predavanja na ovogodišnjim Danima meteorita Križevci koji su trajali od 24. lipnja do 10. srpnja. Naslov predavanja bio je Od Sunca do ruba Sunčeva sustava. Slušamo trećih petnaestak minuta tog predavanja. U ovom smo nastavku na Marsu i oko njega, te u asteroidnom pojasu.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Kratke priče za 4 godine Lindsey Dean i Izabel Perez, u kutku za mlade Djevojka s medvjeđim govorom Sophie Anderson, na odjelu beletristike Evanđelje Novog svijeta Maryse Conde, a na stručno-znanstvenom odjelu Glazbena terapija Gabriele Golubić i Tihane Juras.



Na današnji datum rođeni su Antun Karlo Bakotić, Dragutin Tadijanović, Siniša Glavašević, Harry Ferguson i Józef Rotblat, stupila je na snagu Konvencija o UNESCO-u, započeo je s radom Pravni fakultet u Zagrebu, otkrivena su anestetička svojstva kloroforma, otkrivena je netaknuta grobnica faraona Tutankhamona, te da čimpanze prave alate, a poplavljene su Firenca i Venecija. Umrli su Alfred Albini, George Klein i Pajo Kanižaj.



U Vijestima Krugova govorimo o otkriću potopljenog njemačkog broda u Bračkom kanalu, o Festivalu prvih, o otvorenju Velikog egipatskog muzeja te o analizi zraka starog šest milijuna godina.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo planove za rušenje Međunarodne svemirske postaje i uspostavu nove, privatne svemirske postaje i meteorski roj Tauridi te najavljujemo predavanje Od atoma do galaksija na križevačkoj gimnaziji za dva dana.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Ivana Padovca, Krste Odaka, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Felixa Mendelssohna, Gabriela Fauréa, Michaela Jacksona, Buce i Srđana na tekst Dragutina Tadijanovića, Ivana pl. Zajca, Princea i grupe Uriah Heep.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1525 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 4. studenoga od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



