[FOTO] Održan bogat Erasmus tjedan u „Seljancu“

Od 13. do 17. listopada 2025. u Srednjoj školi „Ivan Seljanec“ Križevci održan je Erasmus tjedan, koji je započeo Erasmus danom u ponedjeljak, 13. listopada likovnom radionicom pod vodstvom nastavnice Mateje Čukljaš. Brojni učenici oslikali su svoj doživljaj Erasmusa čime su iskazali kreativnost i učili nove jezike. Naime, jedan je od zadataka bio navesti ključne pojmove na što više stranih jezika. Na kraju je u školskom predvorju održana izložba svih radova.ž

Zatim je u učionici na trećem katu održana panel-rasprava u kojoj su sudjelovali ravnateljica Gordana Juran-Ratković, pedagoginja Tamara Vrhovec, nastavnik i moderator Karlo Megec te nastavnici Marin Pušić, Saša Gojković i Nikola Kovačić, učenica Petra Kušec, predsjednik đurđevačke Udruge SUMA Vladimir Miloš te sudionici Erasmus+ projekta u Đurđevcu We Dream Green #RuralYouth4Climate – Cecilia Ballarini iz Italije, Lucie Ernens iz Belgije, Katerina Paisis s Cipra te Hoummad Wallie iz Francuske.

Rasprava se sastojala od triju cjelina – prva se odnosila na iskustva s dosadašnjih Erasmus+ projekata, druga na dobrobiti Erasmus+ projekata za pojedinca, školu i zajednicu te treća na motiviranje učenika za sudjelovanje u projektima. Osim predstavnika domaćina koji su podijelili svoja vrijedna iskustva, gosti iz inozemstva također su progovorili o iskustvu sudjelovanja u Erasmus+ projektima te izrazili zadovoljstvo trenutnim projektom koji se provodi u Đurđevcu.

Završna aktivnost našega Erasmus dana bila je Poligon različitosti, u kojoj su sudjelovali učenici različitih razrednih odjela, čime su trebali doživjeti položaj ljudi koji se prilagođavaju novim sredinama ili zajednicama, odnosno tek dolaze u njih. Cilj je bio doći do odredišta, odnosno glavnog ulaza u školu savladavanjem prepreka, uz poveze preko očiju, te komuniciranje s publikom koja ih je pokušala uputiti u dobrom ili krivom smjeru. Voditeljica je aktivnosti bila pedagoginja Tamara Vrhovec.

Dan je završio dodjelom zahvalnica gostima te potvrda o sudjelovanju učenicima i nastavnicima. U četvrtak, 16. listopada pedagoginja Tamara Vrhovec predstavila je naš projekt Putujemo, radimo, učimo 2 na webinaru Erasmus+ TeachMeet – dijeljenje dobre prakse u organizaciji ambasadorica Erasmusa.

Tjedan je okončan zanimljivim susretom učenika i nastavnika iz Češke, Francuske, Italije, Rumunjske, Španjolske i Švedske, sudionika Erasmus+ projekta Zero Waste Osnovne škole Sveti Petar Orehovec. Dočekali su ih pedagoginja Tamara Vrhovec, nastavnik Saša Gojković, učenici Lara Obućina, David Osman, Jerko Kajić, Vilim Kovačić, Petra Kušec i Antonio Savarin te predstavili školu, školske projekte i postignuća učenika i nastavnika u području održivog razvoja.