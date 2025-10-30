Četvrtak na zvjezdarnici: Promjena vremena dnevnog promatranja

Kozmološki centar u Križevcima sa zvjezdarnicom (foto iz arhive AD Perzeidi)

S promjenom vremena na našim satovima mijenja se i vrijeme dnevnog promtranja, to jest promatranja Sunca, kako bismo ga “uhvatili” u povoljnijem položaju na nebu, pa danas počinje u 15 sati i traje do 16 sati. Večernje promatranje danas posljednji put ove sezone počinje u 20 sati, jer od sljedećeg četvrtka ulazimo u “zimski režim” rada, pa će početi u 19 sati.



Prognoza vremena opet ne obećava da ćemo uspjeti u planovima, jer teleskopi “ne vide” kroz oblake. Navečer bi trebalo biti promatranje Mjeseca koji je u odličnom položaju za promatranje na večernjem nebu jer je jučer bio u prvoj četvrti. U povoljnom su položaju i Saturn i Uran, kao i komet C/2025 A6 Lemmon.