Križevčani nove bodove traže u Puli

Nogometaši NK Radnik Križevci u 10. kolu SuperSport Druge NL gostuju u Puli kod momčadi NK Uljanik. Utakmica se igra u subotu, 25. listopada, s početkom u 15 sati. Nakon remija u Zagrebu protiv Trnja, Radnik želi napraviti korak više i vratiti se na pobjedničke staze.

„Prvo poluvrijeme utakmice protiv Trnja odradili smo dobro, dopadljivo i taktički smo se držali plana. Međutim, u drugom poluvremenu došlo je do pada. Oko 70. minute domaćin je imao priliku iz koje nas je naš mladi vratar Šašek spasio i očuvao mrežu. Ne veseli me činjenica što nismo stvorili nijednu konkretnu priliku, ali na kraju možemo biti zadovoljni bodom, s obzirom na to da nismo bili pravi.

Uljanik Pula je iznimno zanimljiva momčad koja teži svim postulatima modernog nogometa. Imaju mlade, poletne igrače koji žele igrati, ali i nekoliko iskusnih pojedinaca poput kapetana Ivana Zgrablića, koji ima bogato prvoligaško iskustvo, te Perića Komšića, također bivšeg prvoligaša. Očekuje nas iznimno zahtjevna utakmica, ponovno u gostima, no dat ćemo sve od sebe da se vratimo u Križevce s pozitivnim ishodom – po mogućnosti s tri boda.“ – izjavio je trener Ivan Zubić.

Križevačka momčad pokazuje konstantu u rezultatima i čvrst pristup u svim utakmicama. Iako ih očekuje težak zadatak protiv Uljanika, Radnik u Pulu putuje motiviran i s vjerom da može do važnih bodova koji bi dodatno učvrstili momčad u gornjem dijelu ljestvice.