Skupo dopisivanje preko društvenih mreža – žena prevarena za nekoliko desetaka tisuća eura

Policijski službenici Policijske postaje Koprivnica provode kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare.

Naime, oštećena se početkom kolovoza ove godine putem društvene mreže dopisivala s nepoznatom osobom koja joj je obećala poslati vrijedan paket, zbog čega je u više navrata uplaćivala novac. Kako paket nije zaprimila, shvatila je da je prevarena za više desetaka tisuća eura. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje.



Dobro je podsjetiti

Budite oprezni u komunikaciji s nepoznatim osobama putem društvenih mreža i interneta.

Nikada ne šaljite novac, darovne bonove ili podatke o svojim bankovnim računima osobama koje ne poznajete osobno.

Ako vam netko obeća nagrade, pakete, nasljedstva ili ušteđevinu uz prethodno plaćanje troškova dostave ili carine – riječ je gotovo sigurno o prijevari.

Provjerite autentičnost profila i informacija prije bilo kakve financijske transakcije.

Ne dijelite osobne dokumente, fotografije ili financijske podatke putem interneta.

U slučaju sumnje na prijevaru, odmah se obratite najbližoj policijskoj postaji ili nazovite 192.

Policija poziva građane na oprez i odgovorno ponašanje u online komunikaciji kako bi se spriječili slični oblici internetskih prijevara.