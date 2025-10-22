Skupo dopisivanje preko društvenih mreža – žena prevarena za nekoliko desetaka tisuća eura

Redakcija portala 0

Policijski službenici Policijske postaje Koprivnica provode kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare.

Naime, oštećena se početkom kolovoza ove godine putem društvene mreže dopisivala s nepoznatom osobom koja joj je obećala poslati vrijedan paket, zbog čega je u više navrata uplaćivala novac. Kako paket nije zaprimila, shvatila je da je prevarena za više desetaka tisuća eura. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje.

Dobro je podsjetiti

  • Budite oprezni u komunikaciji s nepoznatim osobama putem društvenih mreža i interneta.
  • Nikada ne šaljite novac, darovne bonove ili podatke o svojim bankovnim računima osobama koje ne poznajete osobno.
  • Ako vam netko obeća nagrade, pakete, nasljedstva ili ušteđevinu uz prethodno plaćanje troškova dostave ili carine – riječ je gotovo sigurno o prijevari.
  • Provjerite autentičnost profila i informacija prije bilo kakve financijske transakcije.
  • Ne dijelite osobne dokumente, fotografije ili financijske podatke putem interneta.
  • U slučaju sumnje na prijevaru, odmah se obratite najbližoj policijskoj postaji ili nazovite 192.

Policija poziva građane na oprez i odgovorno ponašanje u online komunikaciji kako bi se spriječili slični oblici internetskih prijevara.

Vezano
Crna kronika

Mladi vozač u okolici Križevaca napuhao dva promila, policija predložila zatvorsku…

Crna kronika

U razmaku od 15 minuta, policija uhitila dvojicu vozača u Gornjoj Rijeci

Crna kronika

Sabotaža u Radićevoj?

Vijesti

[FOTO] Učenici križevačkih škola prvi prošli HAK-ov program o vožnji e-romobila

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno